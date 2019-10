Collettiva EXPO STREET POP ART EDUCATIONl’arte vista con gli occhi dei bambini – dal 3 novembre al 13 novembre 2019 organizzata da ART EXPERIENCE

A Oslo c’è” l’International museum of children’s art”

che raccoglie, ormai da trent’anni, opere di bambini e giovani provenienti da tutto il mondo. Il museo rappresenta un ribaltamento del modo di concepire l’istituzione museale: vuole mostrare il mondo dei bambini, il loro modo di vedere e interpretare la realtà e l’esperienza. Si basa su un semplice ed essenziale principio: i bambini sono persone

e, come tali,hanno diritto di esprimere la loro opinione e le proprie emozioni. In definitiva, tutti i bambini hanno il diritto di

essere e la loro arte è lì per ricordarcelo ogni giorno…

NOI CON LA COLLETTIVA EDUCATION per iniziare vogliamo far esprimere il loro pensiero , il loro vedere , il loro impatto con l’opera d’Arte,

l’arte vista con gli occhi dei bambini ,le scuole dell’infanzia prevedono anche una voce “incontri dei bambini con l’arte” noi le abbiamo invitate a collaborare perchè vogliamo affidare al punto di vista di un bambino le opere partecipanti di Artisti che partecipano dal mondo!