Associazione Alec, eventi formativi in tutta Italia.

Gli eventi formativi organizzati dalla Associazione Alec, che sono stati erogati in modalità online , hanno trovato ampia partecipazione da parte di lavoratori e pensionati.

Per venire incontro, alle tante richieste , che arrivano da numerose città italiane .

Lo staff organizzativo della Associazione Alec, intende rinnovare , i seguenti eventi formativi:

“Il rapporto di lavoro domestico in Italia “seminario che verrà erogato online ,al quale potranno partecipare sia i lavoratori domestici ,(colf, badanti , assistenti familiari) che i datori di lavoro (famiglie).

“Giornata di studio per i pensionati- seminario di approfondimento giuridico, e fiscale per i pensionati”, al quale potranno partecipare , pensionati , invalidi civili, altre persone che assistono pensionati .

Entrambi gli eventi ,ammontano a 4 ore complessive, e verranno erogati attraverso una piattaforma .

Gli interessati per partecipare , dovranno inviare una apposita richiesta , tramite form (pensionati o badanti ), accedendo dalla sezione sportello online del sito www.associazionealec.net.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per coloro che intendono partecipare direttamente in aula , si precisa che si prevedono corsi in aula per le città di Roma , Napoli e Salerno.

Si ricorda, che dal prossimo Aprile , partiranno una serie di corsi individuali , collettivi,servizio di doposcuola telematico, preparazione esami universitari, preparazioni concorsi pubblici, organizzati congiuntamente dalla Associazione Alec e da altri istituti di cultura, nazionali ed esteri.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente l’associazione Alec al seguente numero di telefono +393334165622.