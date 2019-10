ANCHE A SALERNO” LE GIORNATE FAI D’AUTUNNO”

Anche a Salerno la delegazione del FAI, ha organizzato per domenica 13 “Le giornate FAI d’Autunno” che, promosse dai Gruppi FAI Giovani, prevedono, in 260 città d’ Italia, nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre, visite a contributo in 700 luoghi inaccessibili o poco valorizzati per scoprire il nostro Paese attraverso occhi nuovi e prospettive insolite. L’edizione 2019, che è dedicata all’Infinito di Giacomo Leopardi, prevede la visita luoghi insoliti e straordinari in tutto il Paese per sostenere la campagna di raccolta fondi del FAI – Fondo Ambiente Italiano “Ricordati di salvare l’Italia”, attiva a ottobre. A Salerno l’evento avrà come ambientazione lo straordinario scenario del Parco Archeologico di Paestum. Dalla collaborazione con il Direttore Gabriel Zuchtriegel, il Gruppo FAI Giovani di Salerno, con la partecipazione della Delegazione FAI di Salerno, ha realizzato un itinerario dal titolo “Paestum, l’inedito all’ombra dei templi: Porta Sirena, Torre 28, Porta Giustizia e Santuario di Santa Venera”. Lo scopo dell’evento è quello di raccogliere iscrizioni e contributi per la missione del FAI, per questo motivo i volontari del FAI a partire dalle 8:30 accoglieranno i visitatori in quattro straordinari luoghi dell’area archeologica, non pienamente valorizzati: la Porta Sirena (vicino alla stazione ferroviaria di Paestum), la Torre 28, il Santuario di Santa Venera e la Porta Giustizia, e attraverso la collaborazione degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Statale “Alfonso Gatto” di Agropoli (SA) li illustreranno. Il Direttore Zuchtriegel ha voluto concedere la gratuità dell’ingresso nell’area archeologica e nel museo ai visitatori che in occasione della manifestazione FAI avranno lasciato un contributo alla Fondazione. Di tutto questo si parlerà alla conferenza stampa di mercoledì 9 ottobre alle ore 11:00 presso il “Museo Archeologico di Paestum” alla quale interverranno: Andrea Carandini, Presidente FAI; Gabriel Zuchtriegel, Direttore del Parco Archeologico di Paestum; Susy Camera d’Afflitto, Vice Presidente FAI Regione Campania; Michelangelo De Leo, Capo Delegazione FAI Salerno; Andrea Troisi, Referente Gruppo FAI Giovani Salerno; Anna Vassallo, Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Alfonso Gatto” di Agropoli (SA).

Aniello Palumbo