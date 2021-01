Aci Salerno, nuovi orari.

Continua l’emergenza sanitaria ma Aci è sempre al servizio degli automobilisti.

L’Automobile Club Salerno è in grado di erogare regolarmente tutti i suoi servizi attraverso gli sportelli aperti al pubblico e in remoto per tutto ciò che è possibile fare a distanza:

Tasse automobilistiche, Tessere Aci, Visure ed Estratti, Licenze Aci Sport possono essere richieste ed erogate allo sportello o a distanza.

Per i Rinnovi patente, Passaggi di proprietà e qualsiasi tipo di pratica automobilistica occorre prenotare un appuntamento.

Gli sportelli dell’Automobile Club Salerno in Corso G. Garibaldi, 100, al piano terra, sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00.

E’ possibile entrare in contatto con Aci Salerno chiamando il n. tel. 089 232339 o scrivendo un’email a: segreteria@salerno.aci.it oppure attraverso la pagina Facebook “Automobile Club Salerno ACI” o ancora scrivendo su Messenger.

L’Ufficio viene periodicamente sanificato e predisposto per accogliere l’utenza in piena sicurezza. Barriere parafiato, mascherine e spazi più ampi assicurano il giusto distanziamento sociale tra il personale e il pubblico che, all’ingresso, troverà il liquido gel sanificante per l’igiene delle mani.

E’ Obbligatorio l’uso della mascherina e caldamente consigliato l’uso dei guanti; il pagamento potrà avvenire prevalentemente mediante moneta elettronica.

Gli utenti e i Soci Aci dovranno attendere il proprio turno all’esterno della sede di Corso Garibaldi.

Ancora una volta l’invito dell’Aci è dunque #RestateACasa, ma “noi ci siamo”, siamo al servizio degli automobilisti e dei Soci Aci allo sportello e a distanza mediante lavoro agile.

Inoltre su tutto il territorio provinciale sono sempre aperte le numerose Delegazioni Aci, il cui elenco completo, con i rispettivi orari di lavoro, è disponibile su www.salerno.aci.it