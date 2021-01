3600 mascherine chirurgiche donate dal” Rotary Club Salerno Est” agli anziani della “Casa Albergo Immacolata Concezione”.

3600 mascherine chirurgiche sono state donate, ieri mattina, dal “Rotary Club Salerno Est” ai 51 anziani ospitati nella storica “Casa Albergo Immacolata Concezione” ubicata nel Centro Storico alto di Salerno , in Largo Scuola Medica Salernitana. “Saranno sicuramente utili a tutti gli anziani, ma anche al personale della Casa Albergo”, ha spiegato il presidente del Club rotariano, il dottor Dino Bruno che, anche in qualità di rappresentante della Fellowship degli Scout Rotariani, ha annunciato che sono in cantiere alcune iniziative dedicate alla Casa Albergo. A promuovere il progetto rotariano è stato il socio del Club, il dottor Josè Felix Conte, amministratore della “Maco International” di Buccino che produce anche le mascherine donate: ” Sono mascherine chirurgiche rettangolari, Tipo IIR, con un’efficienza di filtrazione batterica superiore al 98%”. A fare da tramite tra il “Rotary Club Salerno Est” e la Casa Albergo è stato il dottor Nicola Ciancio, membro del Collegio Sindacale della Salerno Solidale Spa.

Attualmente gli anziani ospiti della struttura hanno un’età compresa tra i 75 e i 90 anni come ha spiegato la responsabile della Casa Albergo, la dottoressa Luisa Zotti:” Fortunatamente non ci sono stati casi di Covid. I controlli sono stati molto severi: già durante il primo lockdown gli anziani potevano ricevere, in una saletta apposita, dotata di barriere protettive in plexiglass, un solo parente che, superato il controllo della temperatura, oltre ad indossare la mascherina, doveva mostrare l’attestazione dell’esito del tampone molecolare”. La Casa Albergo è gestita da “Salerno Solidale Spa”, amministrata dall’avvocato Filomena Arcieri, che ha apprezzato il dono del Club Rotary Salerno Est:” Avere una considerevole scorta di mascherine è importante sia per gli anziani ospiti della Casa Albergo, sia per il personale. Sono circa 100 persone, tra anziani e operatori, che sono sottoposti con regolarità al test del tampone molecolare. Quando sarà il nostro turno tutti saremo sottoposti al vaccino. Nel frattempo continuiamo a rispettare tutte le regole previste ”. Anche il Sindaco Vincenzo Napoli ha lodato l’iniziativa del Club rotariano:” Una donazione che va oltre il valore simbolico: grazie all’utilizzo di queste mascherine gli ospiti della Casa Albergo, che è un’ eccellenza della nostra città, potranno stare più sereni e tranquilli. Gli anziani sono un nostro tesoro, un retaggio della nostra cultura e del nostro passato che va salvaguardato: non disperdendo le nostre radici e le nostre memorie, in qualche modo preserviamo anche noi. In questa casa Albergo, dove il servizio è inappuntabile, sono ben accuditi e protetti. Potranno vivere ancora tanti anni per farci compagnia e ricordarci da dove veniamo e chi siamo“ (Pubblicato su “Il Quotidiano del Sud” edizione di Salerno).

Aniello Palumbo