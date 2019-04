LA DECIMA EDIZIONE DI VINARTE DAL 27 APRILE AL MUSEO DIOCESANO DI SALERNO

Il vino è arte, è cultura e ancora una volta il vino incontrerà l’arte dal 27 Aprile al 5 Maggio, al “Museo Diocesano San Matteo” di Salerno, in Largo Plebiscito, durante la X edizione di “VinArte” organizzata dall’associazione culturale “Salerno Attiva, Activa Civitas”, presieduta dal dottor Michele Caprio, che dieci anni fa ha ideato la manifestazione e che, attraverso tante iniziative, promuove l’immagine di Salerno in Italia e nel mondo. Martedì 23 Aprile alle ore 11,00 presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città ,si terrà la Conferenza Stampa di presentazione della manifestazione durante la quale sarà illustrato il programma che prevede la partecipazione dell’artista Omar Galliani, docente di pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera, che proporrà la mostra dal titolo “Sguardi”, visitabile dal 27 Aprile al 31 Maggio, curata dal gallerista Giuseppe Benvenuto. L’Associazione Colori Mediterranei, inoltre, allestirà una mostra fotografica dal titolo “Salerno at work”. Anche il Liceo Artistico Sabatini Menna, diretto dalla Dirigente Scolastica Ester Andreola, parteciperà alla manifestazione con una mostra di opere in ceramica realizzate dagli allievi e con la mostra fotografica “Wild Life – incontri lungo il cammino nel Parco Nazionale D’Abruzzo”. Tanti i laboratori curati dall’avvocato Viviana Testa, dalla dottoressa Fiorenza Roberto e dal dottor Sergio Del Vecchio, colonne portanti del team che organizza l’evento insieme al dottor Caprio. Naturalmente non mancheranno le degustazioni dei vari vini presentati dalle tantissime aziende vitivinicole campane e nazionali che parteciperanno alla decima edizione di VinArte. Ci saranno anche laboratori di olio extravergine di oliva, di birra, show cooking, laboratori creativi e di autodifesa, proiezioni di filmati, presentazione di libri, musica jazz ed anche musica celtica. Quest’anno ci sarà anche un nuovo logo a caratterizzare la manifestazione, un brand semplice, pulito, giovane e fresco, ideato e realizzato dai giovanissimi artisti salernitani Claudio D’Amore e Claudio Crescenzo, ex alunni del Liceo Sabatini Menna, che attualmente frequentano l’Accademia di Belle Arti di Napoli, che hanno reso graficamente le emozioni che riesce a suscitare” VinArte”, una manifestazione tra le più significative ed importanti realizzate nella nostra città. Saranno presenti alla conferenza stampa, moderata dalla giornalista Claudia Izzo, addetto stampa dell’associazione, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’Assessore al Commercio, Dario Loffredo. La manifestazione dedicata al vino e all’enogastronomia campana vanta vari patrocini: Comune di Salerno, Provincia di Salerno, Regione Campania, Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della Campania, Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Comune di Vallo della Lucania, Coordinamento Regionale dei Distretti turistici della Campania. Al termine della conferenza stampa, sarà presentata l’esclusiva Bottiglia VinArte X Edizione.

Aniello Palumbo