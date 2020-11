Tornano i Vio.La con la cover di Pulecenella de La Maschera.

Tornano i Vio.la, band cilentana nata attorno le figure della cantante Daniela Vicale e del polistrumentista e produttore Antonio Russo.

E, in attesa della loro prima raccolta di inediti, tornano con una cover di “Pullecenella”, brano della band partenopea La Maschera.

«Durante questa curiosa estate, fatta purtroppo di ben pochi live, ci siamo dedicati esclusivamente all’ultimazione dei nostri inediti, oltre ad esserci concentrati nell’ascolto di una miriade di realtà musicali, da cui poter trarre spunto. È così che è nata e cresciuta una forte ammirazione per questa band e, di conseguenza, il forte desiderio di suonare questo loro celebre brano, potendo così anche omaggiarli e ringraziarli per le bellissime emozioni che hanno suscitato in ognuno di noi in questo periodo difficile».

Alla band è affiancato un suggestivo videoclip di animazione realizzato dall’artista polacco Kuba Jarnot, già a lavoro con diversi artisti, tra cui Magdalena Tul (rappresentante della Polonia, nel 2011, all’Eurovision Song Contest).

Alle registrazioni del brano hanno partecipato Daniela Vicale (voce), Antonio Russo (chitarra / mandolino / bouzouki), Antonio Apicella (basso / fisarmonica / pianoforte), Nicola Balbi (batteria) e Tommaso Paribello (sax).