Sabato 9 e domenica 10 Novembre Arcoscenico dà il via alla Stagione Teatrale del Teatro Il Piccolo di Cava, sito in P.zza V. Emanuele III a Cava de’ Tirreni (adiacente al Duomo cittadino). Aprirà la Stagione la commedia brillante di Luigi Sinacori, Un’eredità poco “mancina“ che con leggerezza e umorismo affronta l’altalena emotiva di un padre alle prese con l’incombente scelta tra i valori politici di una e la difesa degli equilibri familiari.

Inizio sabato alle 20.00 e domenica in replica alle 18.30. Oltre al biglietto per il singolo spettacolo, sarà ancora possibile acquistare l’abbonamento per tutta la Stagione, che prevede il posto riservato per dodici spettacoli ad un prezzo conveniente.