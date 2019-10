Libri: a Salerno presentazione di ‘Sotto Tiro’, un’inchiesta sulle armi in Italia

L’appuntamento è fissato per lunedì 7 ottobre alle 18 nella Feltrinelli in Corso Vittorio Emanuele 230

Un libro-inchiesta sulla diffusione delle armi in Italia. Sotto Tiro (edito da People) di Stefano Iannaccone ha raccolto dati, storie e riflessioni sulle armi legalmente detenute. Il libro sarà presentato a Salerno lunedì 7 ottobre, nella libreria La Feltrinelli di Corso Vittorio Emanuele 230, a partire dalle ore 18. A dialogare con l’autore ci saranno il reporter d’inchiesta, Vincenzo Luca Forte, e l’avvocato penalista, Antonio Marchesano.

“Sotto Tiro è un libro che ho scritto con una certezza: parlare della diffusione di armi riguarda la sicurezza. Perché avere troppe armi in circolazione è un pericolo per tutti. E sono i numeri a raccontarlo”, spiega Iannaccone. “La riforma della legittima difesa arriva dopo l’entrata in vigore del decreto che consente di avere il doppio delle armi in casa per i titolari di licenza sportiva. E questo proprio mentre il numero di licenze sportive aumenta di anno in anno e con esso il numero di pistole nelle case”, evidenzia invece la scheda del libro.