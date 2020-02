La mia donna: il ritratto di poesia, Mostra Fotografica e di Poesie a Palazzo Sant’Agostino.

Non le donne, ma la Donna al centro dell’analisi poetica di Elvira Venosi e fotografica di Sossio Mormile sul mondo femminile con una selezione di fotografie realizzate dal 1976 ad oggi.

Un percorso fotografico/poetico che indaga l’universo femminile dall’infanzia alla maturità, che fa rivivere le debolezze, la determinazione, il coraggio e la forza inarrestabile della donna: eccola, bambina intenta al gioco della palla o immaginare una casa tutta Sua, a far quadrare i conti acquistando scarpe usate o a vendere spighe, ma anche in piazza a manifestare, a urlare le sue ragioni, la propria rabbia, le sue speranze, le delusioni. Volti giovani e meno giovani, con gli occhi scintillanti e ciò nonostante assenti, come è assente spesso il ruolo della Donna nel processo di effettiva trasformazione socio/culturale del Paese…. E’ anche la scoperta della Donna comunque e sempre bella: di una bellezza statuaria, sognante o finanche asessuata, metafisicamente sposa, eterea ed eterna Musa ispiratrice per sinuosità e sensualità del suo corpo, che come dolce e poetica melodia incanta lo spettatore.

Tutte le foto in esposizione sono scansioni da stampe fotografiche analogiche ai cristalli d’argento e colori.

Tra le poesie esposte, alcune sono tratte da “Rea d’Amore” de Il Quaderno edizioni, firmato Selvaggia Leone, lo pseudonimo di Elvira Venosi.

La mostra sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 19:00 presso Palazzo S. Agostino – 3° Piano – Via Roma (Salerno) e sarà allestita con il patrocinio morale della Provincia di Salerno