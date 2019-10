Il prossimo 26 ottobre alle ore 19,00 presso l’Auditorium S. Alfonso in Pagani, con la collaborazione del comune, continua il percorso del libro/testimonianza “Il Dono” che vede subito dopo, il 28 dello stesso mese in Polla una ulteriore presentazione, con la collaborazione dell’università della terza età, per ritornare il 7 novembre alle ore 19,30 di nuovo a Mercato S. Severino, Città di residenza dell’autore con la collaborazione dell’Associazione Fare Comune. Una grande rete è cresciuta nel tempo, formata da Associazioni, Enti, Scuole, Parrocchie e singoli, supportati dall’inizio dall’AIDO e dal dott. Paride De Rosa, Primario del reparto Trapianti di Salerno, intorno al libro, da cui ne è nato uno spettacolo teatrale e una Via Crucis, per diffondere in ogni momento e luogo l’importanza delle donazione degli organi attraverso soprattutto le testimonianze, insieme in un vero e proprio cammino verso la responsabilità per la vita, in quanto si parla in effetti di Vita che rinasce, in quanto da una morte che comunque sarebbe avvenuta, possono vivere altre persone pronte ad essere travolte dalla stessa. Avremo ancora una presentazione il 30 novembre a Scafati e tanto ancora è in definizione entro la fine di quest’anno. Previsto anche un premio come autore per l’impegno civile/sociale attraverso Il Dono, ancora due rappresentazioni teatrali con lo spettacolo ricavato da esso.

Primo appuntamento allora il 26 ottobre a Pagani per le ore 19,00

presso l’Auditorium S. Alfonso.

L’autore de Il Dono

Alfonso Ferraioli

Info: 3281917331