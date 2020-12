Il messaggio di speranza dei Vico Masuccio.

“Una spina dentro al cuore” così i Vico Masuccio vedono questo momento di difficoltà per la nostra gente e così, con semplicità hanno voluto lanciare, attraverso un video musicale il loro messaggio di speranza, un augurio e un appello affinché tutto sia migliore e che tutto torni, al più presto, ad essere come prima.

Così il leader dei Vico Masuccio, Antonio Amatruda, intende augurare alla città di Salerno e a tutti i loro fans un augurio di una vita senza più spine.

Il tutto reinterpretando la bellissima canzone/preghiera (già vincitrice del premio Luigi Tenco) del maestro Enzo avitabile “Don Salvato’“.

In questo Natale così strano, anomalo, c’è dentro ognuno di noi questa speranza che, in questo caso, arriva dalla musica del cantautore salernitano e dalla sua band.

Il video, completamente girato Home made, con gli arrangiamenti di Massimo D’alessandro di Sound Club studio, accompagnato dall’HandPan del percussionista Salernitano Francesco Fasanaro vogliono, con la loro melodia, augurare a tutti di poter sconfiggere il Covid e ritornare di nuovo a suonare per le strade come hanno già fatto in passato girando alcuni video clip dei loro maggiori successi.