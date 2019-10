Si terrà domani sera il primo di tre appuntamenti con “Guarda l’arte e non metterla da parte”, cene artistico culturali organizzate da Raffaele De Santis, titolare del ristorante “Da nonno Raffaele”, sito a Salerno in Vicolo Porta Rateprandi, curate dall’artista ecosostenibile Anna De Rosa, con la collaborazione della Immediate Managment e l’Auser di Salerno. Il cibo, si sa è un’arte a tutti gli effetti, ecco perchè il binomio tra cucina e arte è sempre più diffuso, grazie anche a vere e proprie mostre di quadri e fotografie all’interno di ristoranti. E proprio per cercare di consolidare sempre di più questo binomio che nasce questa rassegna dedicata al buon cibo e all’arte che per la sua prima edizione prevede tre appuntamenti. Tre cene con esposizioni di quadri di artisti salernitani e non, il tutto accompagnato dalla lettura di poesie. Tre come detto gli appuntamenti previsti, il 16 ottobre, il 13 novembre e l’11 dicembre. Per il primo appuntamento di domani sera, con inizio alle ore 20.30 a mettersi in mostra saranno gli artisti Anna de Rosa, Federica Cavaliero e Giuliano Napoli. Inoltre durante la cena, gli ospiti ascolteranno le poesie di due soci dell’Auser la presidente Angela Colangelo e Maddalena Giuliano. Per assistere alle serate, che avranno un costo di euro 23 a persona per il menù cena e di euro 18 per il menù pizza, è obbligatoria la prenotazione, che potrà essere effettuata telefonando al numero 3298259688

Salerno 15/10/2019