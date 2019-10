Collettiva EXPO STREET POP ART EDUCATIONl’arte vista con gli occhi dei bambini – dal 3 novembre al 13 novembre 2019 organizzata da ART EXPERIENCE (associazione no profit) presso Stazione Marittima di Salerno

A Oslo c’è” l’International museum of children’s art”

che raccoglie, ormai da trent’anni, opere di bambini e giovani provenienti da tutto il mondo. Il museo rappresenta un ribaltamento del modo di concepire l’istituzione museale: vuole mostrare il mondo dei bambini, il loro modo di vedere e interpretare la realtà e l’esperienza. Si basa su un semplice ed essenziale principio: i bambini sono persone

e, come tali,hanno diritto di esprimere la loro opinione e le proprie emozioni. In definitiva, tutti i bambini hanno il diritto di

essere e la loro arte è lì per ricordarcelo ogni giorno…

NOI CON LA COLLETTIVA EDUCATION per iniziare vogliamo far esprimere il loro pensiero , il loro vedere , il loro impatto con l’opera d’Arte,

l’arte vista con gli occhi dei bambini ,le scuole dell’infanzia prevedono anche una voce “incontri dei bambini con l’arte” noi le abbiamo invitate a collaborare perchè vogliamo affidare al punto di vista di un bambino le opere partecipanti di Artisti che partecipano dal mondo!

presso Stazione Marittima di Salerno inaugurazione 3 novembre 2019 ore 17.30 saluti istituzionali , Eva Avossa Vicesindaco ,assessore alla Pubblica Istruzione Paky Memoli consigliera provinciale con delega alla Cultura e al Turismo

Dario Loffredo Assessore al Commercio Interventi Arch. Vincenzo Adinolfi presidente ass. ART Experience curatori Anna De Rosa e Angelo Lazzano Critico d’Arte dott. Antonella Nigro Coro MAC VOCI BIANCHE direttrice Marina Del Sorbo

Coro VOCI d’ARGENTO Auser M.Giuliano direttrice Umbertina Vivani , presidente Angela Colangelo MODERA Vania De Angelis momenti conviviali RINGRAZIAMO la scuola Quarto Circolo – Matteo Mari Salerno Istituto Comprensivo “Vicinanza” ~ Salerno Istituto Comprensivo Statale “Gennaro Barra” Salerno VI Circolo Medaglie d’Oro Salerno Scuole di Castel San Giorgio ARTISTI

Addessi Angelo

Arconte Maria Chiara

Armenante Giovanni

Battaglia Xante

Bonzi Nadia

Cantillo Raffaella

Cantos Isabell

Cavaliero Federica

Ciao Gaetano

De Martino Rita

De Rosa Anna

De Salvo Anna

Deitix Laura

Dente Enzo

Di Costanzo Ivana

Di Domenico Rosario

Di Lorenzo Stella

Dominguez Enrique

Dono Francesca

Fantini Margherita

Gomez Jannet

Giannattasio Pino

Lauritano Giulia

Lazzano Angelo

Lewinson Deborah

Lima Vilma

Lubatti Stefania

Luzzana Cinzia

Malafronte Mauro

Mariotti Stefano

Milesi Marina

Moreno Paola

Mustaro Jole

Negri Bruno

Napoli Giuliano

Oyarce Shura

Paez Rocio G.

Quaranta Sonia

Rattà Eugenio

Turella Nadia

Vairo Maria Irene

Veytia Yolanda

Yusimi De Los Angeles

Zilocchi Laura Antonia Willburger assessore alla Cultura Comune di Salerno Area degli allegati Collettiva EXPO Street POP ART education