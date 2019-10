Cava de’ Tirreni. Gli allievi del Liceo musicale “Marco Galdi” al Circolo Ufficiali della Marina Militare di Napoli

Un concerto dei talenti della Campania.

Sono i giovani musicisti, Danilo Zito, Alessia Sorrentino e Nicole Vitale, fiore all’occhiello del Liceo Musicale “Marco Galdi” di Cava de’ Tirreni, protagonisti al Circolo ufficiali della Marina Militare di Napoli, Presidente il Capitano di Vascello Gennaro Carola.

“Ancora una volta gli allievi del nostro Liceo musicale esprimeranno le proprie alte doti artistiche” ha dichiarato la Dirigente scolastica, professoressa Maria Alfano. “Questi studenti – precisa la preside – hanno già al proprio attivo numerose partecipazioni in manifestazioni, anche al di fuori del territorio campano, in qualità di solisti e formazione orchestrale, e in corsi di perfezionamento tenuti da musicisti di fama nazionale”.

Lunedì 7 ottobre, alle ore 18,30, nella sede di Napoli del Circolo della Marina Militare, in via Cesario Console 3, si esibiranno, dunque, Alessia Sorrentino e Nicole Vitale, violiniste, Danilo Zito, chitarrista, Gabriele Melone, violoncellista, allievo del Conservatorio D. Cimarosa di Avellino, e Giuseppina Gallozzi, pianista, docente del Liceo “Marco Galdi”, nonché promotrice del concerto.

Musiche di Bach, Kreisler, Pugnani, Brower, Giuliani, Glinka, Schubert.