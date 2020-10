Anna De Rosa ricorda Marta Naddei

Come nostra abitudine, l’evento è stato inaugurato da una diretta sui social per poi continuare all’interno del TreeB store nell’ assoluto rispetto delle regole ANTI COVID-19.” Elisa Oricchio

Un argomento vasto, che ha come protagoniste assolute: l’arte, la cosmesi naturale, il riciclo e la natura.

Abbiamo parlato delle donne e del benessere legato alla bellezza reale, perché l’uno senza l’altro non offrono risultati, mentre insieme illuminano le persone.

Anna ha presentato la sua personalissima idea di arte attraverso le sue meravigliose opere realizzate con i cosmetici in disuso, e ci ha raccontato come il tutto possa andare a braccetto con il riciclo suo stile di vita.

Anna De Rosa racconta

“Nonostante questo brutto virus che circola nell’aria, l’arte e l’amicizia continuano a emozionare dando senso alla vita. Grazie alla bella accoglienza di Elisa Oricchio e di Antonio proprietari dell store TREE B, PRODOTTI DI COSMESI NATURALE, la presentazione della mia mini personale con l’opera dedicata a Marta Naddei sempre realizzata con i cosmetici dismessi, è stata un susseguirsi, secondo regole covid, di persone che hanno partecipato con calore umano che è ciò che questo mostro vuole toglierci.

Le opere saranno esposte per 1 settimana, chi vuole passi a vederle e a scoprire che natura e benessere sono possibili e da tutelare.

Bellissimo non relegare i luoghi solo al commerciale, ma aprirli alla cultura, all’arte, alla poesia… Bravi Tree B !

Tempo fa mi era stato commissionato il ritratto di Marta Naddei ,per un evento bloccato dalla quarantena,l’ho realizzato sempre con i cosmetici dismessi e quando Elisa Oricchio mi ha invitato a un pomeriggio presso il suo store di cosmesi naturale e di qualità ,a presentare mie opere , e a parlare di riciclo e benessere e di Donne …ho subito pensato di portare Marta e qualche altra opera .Marta perchè morta così giovane , perchè ragazza solare con la passione del giornalismo , della verità ,apprezzata per il suo carattere e la sua professionalità , la famiglia ha deciso di donare le cornee e ciò mi ha agitata perchè io non vedo ho l’occhio destro cieco , ho terrore della cecità e dipingo a fatica e lo farò finchè potrò… “