“A Sud del Barocco” nel nuovo lotto della Pinacoteca.

Doppia inaugurazione Venerdì 19 febbraio a Palazzo Pinto (Arco Catalano), sede della Pinacoteca provinciale di Salerno. Alle 9,30 si tiene l’apertura del secondo lotto della Pinacoteca, attesa da anni dalla città di Salerno, e, contemporaneamente, l’opening della mostra A Sud del Barocco, geografia di un tempo dell’arte, curata da don Gianni Citro. Proposta dalla Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A., l’esposizione è organizzata in collaborazione con la Provincia di Salerno e la Regione Campania, attraverso SCABEC S.p.A.

Insieme ai curatori della mostra, il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese darà il benvenuto alle autorità civili e religiose che interverranno alla cerimonia, nel rispetto delle norme di prevenzione Covid-19. Con lui saranno presenti il Sindaco della città Vincenzo Napoli, l’On. Piero De Luca e il Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca, che procederanno al taglio del nastro.

“A Sud del Barocco” vuole celebrare la pittura del Seicento meridionale con un viaggio ideale nei luoghi e nella storia artistica ed esistenziale dei massimi artefici del barocco che si concentrano nella Napoli post caravaggesca e che furono protagonisti di quel periodo artisticamente importante, tormentato e affascinante.

Il barocco nella pittura irrompe in tutto il meridione con i suoi sguardi, la gestualità drammatica, le luci, il mistico e la fisicità. La scena barocca travolge la pittura e disegna una geografia marcata dei suoi confini estetici, così da trasformare Napoli e il Sud in una grande terra laboratorio e ispirazione d’arte.

La mostra, curata da don Gianni Citro, raccoglie opere di Battistello Caracciolo, Carlo Sellitto, Filippo Vitale, Massimo Stanzione, Andrea Vaccaro, Luca Giordano, Francesco Solimena e di altri maestri, in un itinerario espositivo di grande suggestione che – come sottolineano i curatori – “in tempo di pandemia, è come una iniezione di bellezza che ci restituisce vigore e speranza”.

Il percorso espositivo resterà aperto al pubblico fino al 5 maggio, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19. L’accesso è gratuito ma è necessario prenotarsi nel rispetto delle norme anti Covid19, per informazioni visitare il sito www.scabec.it/asuddelbarocco.

Con questa iniziativa s’inaugura anche il primo appuntamento promosso dalla Regione Campania, attraverso Scabec spa, per la valorizzazione dei siti culturali di Salerno e provincia nell’ambito dell’accordo tra Regione Campania, Provincia di Salerno, Università degli Studi di Salerno ed Enti Locali.

Attraverso il lavoro della Scabec, su indirizzo della Regione Campania, verrà infatti promosso ed attuato un articolato progetto di azioni di valorizzazione su questo territorio con lo scopo di attrarre flussi turistici specifici, anche attraverso sinergie con gli stakeholder locali.