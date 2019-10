A.A.A Cercasi artisti da favola: casting per lavorare nell’educational-show

Una straordinaria occasione per aspiranti attori, cantanti, ballerini e performers che sognano di lavorare nel mondo dello spettacolo in un’atmosfera da fiaba.

Mercoledì 9 ottobre alle 15, presso il Teatro Nuovo in via Valerio Laspro 10 (Salerno) «Animazione in corso Srl» presenta i casting per reclutare artisti da ingaggiare in progetti ludico-educativi e teatrali che si snoderanno da ottobre a gennaio 2020 sul territorio salernitano.

Una vera e propria occasione di lavoro che, a seguito della selezione, potrebbe diventare anche continuativa e consentire agli artisti di entrare a far parte della stratosferica compagnia di «Ma dove vivono i Cartoni?Educational», amministrata da Aurora Manuele con la direzione artistica di Francesco Chianese.

I casting sono rivolti a giovani tra i 20 e i 40 anni della provincia di Salerno, Cava De’ Tirreni, Eboli, Battipaglia già professionisti o aspiranti professionisti del mondo dello spettacolo. L’esperienza lavorativa, oltre che retribuita, consentirà ai selezionati di fare esperienza con un team di professionisti che stanno promuovendo un progetto sociale dedicato alle famiglie e incentrato sul fantastico mondo delle favole e dei cartoni animati. Il progetto sociale «Ma dove vivono i cartoni?», infatti, attraverso il teatro itinerante e interattivo, spettacoli e iniziative ludico-educative in luoghi fantastici della Campania, come le riserve naturali, i più importanti teatri, i musei e anche le scuole, intende rieducare al valore della famiglia e dell’unione tra i componenti di essa divertendo, attraverso attività di squadra e convivialità con il potere antico della fiaba. Percorsi per bambini e per adulti che intendono garantire loro ore di creatività e condivisione di progetti, anche al fine di liberarsi per qualche ora dal potere ipnotico di cellulari e computer, che tendono, sempre più, a dividere ed isolare.

«Stiamo ampliando la nostra troupe – dice il direttore artistico Francesco Chiaiese – e intendiamo procedere ad una selezione di risorse di qualità sia per gli imminenti progetti che riguarderanno tutto il periodo natalizio, sia per le prospettive future. L’idea non è solo di offrire un’occasione di lavoro temporanea, vista la situazione di inoccupazione di molti giovani, ma di consentire ad aspiranti attori e a chiunque sogni il mondo dello spettacolo di lavorare formandosi con il nostro team che ha una mission particolare: non solo intrattenimento ma formazione e didattica. Inoltre, l’incarico temporaneo potrebbe generare nuove risorse che potrebbero collaborare con noi con continuità».

Info line : 081/8678369

Whatsapp 327/2540679

Ufficio Stampa

Francesca Mari

339 3282425