16 Ottobre 2019: a Cava de’ Tirreni la Conferenza Stampa per la STAGIONE TEATRALE 2019/2020 delle Associazioni Riunite ARCOSCENICO e PICCOLO TEATRO al BORGO

Per l’occasione la sede sociale del Piccolo, in Via Mazzini a Cava de’ Tirreni, si è aperta a giornalisti, blogger e appassionati per annunciare in ANTEPRIMA il cartellone di spettacoli: a partire da sabato 9 e domenica 10 Novembre 2019 dodici spettacoli (tutti in doppia replica, il sabato alle 20.30 e la domenica alle 18.00) accompagneranno il pubblico del “TEATRO IL PICCOLO DI CAVA” (in P.zza V. Emanuele III) fino al mese di Maggio 2020.

La Stagione si pone in continuità con la prima edizione presentando spettacoli di tradizione e contemporanei, testi comici e impegnati. Dopo la sperimentazione dello scorso anno le associazioni hanno deciso di scommettere ulteriormente offrendo due spettacoli in più, messi in scena mescolando opportunamente membri di entrambe le compagnie. Questi due spettacoli saranno deghli assoluti capolavori di Eduardo De Filippo: “Le Voci di dentro” e “Il Sindaco del Rione Sanità”. Il cartellone, oltre a grandi classici, ospita scritti inediti e non di autori cavesi: dal decano del teatro metelliano Domenico ‘Mimmo’ Venditti, agli emergenti, ma già prolifici, Luigi Sinacori e Mariano Mastuccino.

Il prezzo dei singoli spettacoli sarà di sei euro (quattro per ragazzi e allievi dell’Accademia A.C.C.A.); l’abbonamento avrà un costo di sessanta euro (quaranta per ragazzi e allievi).

Di seguito tutti i titoli e le date degli spettacoli:

UN’EREDITÀ POCO MANCINA, di Luigi Sinacori 9-10/11/2019

LE VOCI DI DENTRO, di Eduardo De Filippo: 23-24/11/2019

IL MATRIMONIO… IN BIANCO!, di Luigi Sinacori 7-8/12/2019

NATALE IN CASA CUPIELLO, di Eduardo De Filippo: 21-22/12/2019

MIO MARITO ASPETTA UN FIGLIO. di Mimmo Venditti: 4-5/01/2020

JUDE, di Mariano Mastuccino: 25-26/01/2020

QUESTI FANTASMI!, di Eduardo De Filippo: 8-9/02/2020

AGENZIA SPERANZA, di Luigi Sinacori 29/02 – 01/03/2020

NON TI CONOSCO PIÙ, di Aldo De Benedetti: 14-15/03/2020

FILUMENA MARTURANO, di Eduardo De Filippo: 4-5/04/2020

IL BERRETTO A SONAGLI. di Luigi Pirandello: 25-26/04/2020

IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ, di Eduardo De Filippo: 9-10/05/2020