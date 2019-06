Il grande caldo sta arrivando… i trucchi per non soffrire l’afa estiva in casa

L’inverno sta arrivando? Magari! Il freddo è oramai alle nostre spalle, anche se il cielo non sembra essere propriamente d’accordo: manca poco, però, all’arrivo del grande caldo.

Le vere preoccupazioni non provengono da qualche nuvoletta sparsa: non si tratta dello sbuffo dei draghi di Daenerys Targaryen, ma dell’afa che incombe sulle nostre teste. Da un lato molti vorrebbero affrontare luglio e agosto affacciandosi dalla barriera e godere della sua bella brezza ghiacciata, ma dall’altro occorre fare i conti con la realtà. Una realtà che parla di calore e sudore, seduti in casa di fronte ad un vecchio ventilatore rumoroso.

Di conseguenza, conviene correre ai ripari per rinfrescare un po’ la situazione.

Consigli per un po’ di frescura in casa

La missione parte sempre dalla nostra casa e da alcuni accorgimenti indispensabili che tutti noi dovremmo sempre prendere.

Intanto dobbiamo proteggere la nostra abitazione, possibilmente facendo qualcosa in più rispetto a quanto fatto dagli Stark con Grande Inverno: dobbiamo evitare di aprire le finestre nelle ore più calde della giornata, perché andremmo a vanificare quel poco di frescura presente in casa. Per creare una piacevole corrente d’aria fresca bisogna aprire le finestre solo in tarda serata al calare del sole.

Anche le piante rampicanti diventano una grande opzione da tenere a mente, perché aiutano a creare una sorta di scudo contro il clima torrido. Bisogna poi intervenire pure da un punto di vista hi-tech, dato che gli apparecchi elettronici producono calore, anche se in stand-by. Per evitare di cuocere in un forno tecnologico, dunque, è meglio spegnerli durante le ore notturne.

Un altro consiglio è il seguente: se la casa ha oramai accumulato tanto calore, ricorrete al rimedio della nonna, ovvero il lenzuolo bagnato steso davanti alla finestra. A patto che fuori giri aria comunque più fresca rispetto a quella dell’abitazione.

La dibattuta questione del condizionatore

Per tanto tempo ci hanno detto che montare un condizionatore in casa è un’operazione lunga e che crea molti disagi, e tanti di noi si sono fatti prendere in giro da queste voci. Con il risultato di soffrire di terrificanti caldane in estate.

In realtà l’installazione di un condizionatore è un’operazione meno invasiva di quanto si possa pensare. Oggi, poi, ci si può affidare a mani esperte e installare il condizionatore con Yougenio scegliendo una delle imprese specializzate presenti per non avere problemi, pensieri o sudori freddi.

Qualche consiglio per usare al meglio l’aria condizionata, senza per questo trasferire il Polo Nord in casa nostra? Ad esempio sfruttando l’opzione di deumidificazione, che fa bene alla bolletta e anche alla salute. In secondo luogo, è meglio evitare di impostare delle temperature con uno scarto superiore ai 6 gradi con quelle esterne: in tal caso, infatti, è facile cadere vittime dei tanto temuti sbalzi termici. Infine, si consiglia di usare il condizionatore solo nelle stanze frequentate in quel momento, e di abbinare un ventilatore da soffitto.

Il grande caldo sta arrivando, quindi occorre prepararsi: i trucchi visti oggi vi aiuteranno a non soffrire l’afa estiva in casa.