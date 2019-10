Casello autostradale Cava-Salerno, il consigliere provinciale Dante Santoro: “Ridurre ad 1 euro anche senza telepass”

Nuova operazione fiato sul collo del consigliere provinciale Dante Santoro per chiedere di abbassare ad 1 euro anche agli automobilisti non muniti di telepass il prezzo del famigerato casello autostradale di Cava de’ Tirreni che costa ben 2 euro e 10 centesimi a viaggio per appena 4 km di tratto da e per Vietri e per un massimo di 8 km fino o da Salerno. Dante Santoro ha dichiarato: “Ho inviato questa proposta ad ANAS Autostrade Meridionali.S.P.A. insieme alla richiesta di installazione di pannelli fonoassorbenti nel tratto da Salerno a Cava che crea disagi assurdi a tanti residenti ed ho chiesto di portare a termine le prove statiche che causano traffico di autocarri sul tratto urbano con enormi problemi alla viabilità. Mercoledì 23 ottobre alle 19 presso la Biblioteca Comunale di Cava voglio condividere questi temi con cittadini, giuristi ed esperti per capire se oltre le iniziative politiche ci sono altri strumenti a tutela di migliaia di cittadini vittima di queste situazioni anomale”. Un tema sentito e che vede il giovane consigliere come primo esponente politico a portare fino in fondo questa istanza, molti sperano che la battaglia possa finalmente porre fine a questa anomalia.