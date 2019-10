Amalfi. Al via i lavori per riaprire la passeggiata panoramica Longfellow

Prosegue l’attività di manutenzione e di ripristino degli angoli e delle passeggiate pedonali più suggestive di Amalfi da parte dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano. Dopo il restyling dei marciapiedi dal bivio per Positano alla località Cieco, tornerà fruibile entro l’inizio del nuovo anno la passeggiata Longfellow chiusa dal 2013. Il camminamento pedonale, che bypassa la galleria dell’ex Cappuccini, si affaccia sul verde del sottostante Parco della Pineta e sul bacino portuale ed è tra le più panoramiche di Amalfi.

Oggi l’apertura del cantiere, all’interno del quale dovranno essere eseguiti una serie di lavori per il ripristino della passeggiata Longfellow attraverso opere di manutenzione straordinaria. L’intervento prevede la messa in sicurezza dei parapetti affacciati sul blu del mare di Amalfi, il ripristino di un ponticello pedonale crollato a seguito di uno smottamento, il ripristino dell’illuminazione della passeggiata e il miglioramento della qualità degli arredi urbani.

L’avvio del rifacimento della passeggiata Longfellow, è il nuovo di una lunga serie di interventi mirati a riqualificare i tratti più caratteristici della città. Oltre un milione di euro di fondi comunali è stato finora impiegato dall’Amministrazione per riqualificare le caratteristiche scalinate del centro storico e delle frazioni, per recuperare e rendere più sicuri muretti e parapetti lungo le varie passeggiate, per rifare la pavimentazione nei punti più sconnessi.

Foto cantiere al link: https://drive.google.com/open?id=1Bq2jWtaz5QikeK3McCCz82QdFwOi7mg1

Foto Passeggiata al link: https://drive.google.com/open?id=1iihCQRDf4t-cBRCq40MA1a305EfBlZzW

Foto 2 Passeggiata al link: https://drive.google.com/open?id=1cU0xQ1Z8tC1OkRAQUJa-xcJZSru0zDSb

Amalfi, 22 ottobre 2019.

