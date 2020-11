Lotto: quante estrazioni ci sono.

Il Lotto è uno tra i giochi più famosi e apprezzati del nostro Paese ma molti non conoscono tutte le possibilità gioco e, di conseguenza, di vincita che offre.

Per giocare è possibile recarsi fisicamente in una ricevitoria oppure si può compilare online la propria schedina dovunque ci si trovi, registrandosi sul sito di Lottomatica, l’app My Lotteries e altri siti autorizzati.

Il gioco del Lotto tradizionale consiste nell’estrazione di cinque numeri compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote più quella Nazionale. Le estrazioni si svolgono il martedì, il giovedì e il sabato tra le ore 20 e le 20,30. Per ciascuna schedina si possono giocare da 1 a 10 numeri, compresi tra 1 e 90, con un importo che va da un minimo di 1€ a un massimo di 10€ a estrazione.

Oltre a questa classica modalità troviamo il Dieci e Lotto, una variante del Lotto tradizionale a cui è strettamente connesso e con cui condivide gran parte del funzionamento.

I numeri che si possono utilizzare sono, come per il Lotto, da 1 a 90 e la giocata si effettua pronosticando 10 numeri, da confrontare con un’estrazione di 20 numeri vincenti. Per vincere al Dieci e Lotto è necessario indovinare almeno uno dei numeri vincenti. Inoltre, a due tra i numeri estratti vengono assegnate le categorie Oro e Doppio Oro, opzioni che, se selezionate, permettono di vincere premi più alti, fino a un importo 40 volte superiore rispetto a quello normale.

Nel Dieci e Lotto vi sono tre tipologie di estrazione, che aumentano sensibilmente le possibilità di vincita rispetto al gioco tradizionale. La prima avviene in concomitanza del gioco del Lotto classico, dove i 20 numeri vincenti sono i primi due a essere estratti in ogni ruota, ad esclusione di quella Nazionale.

Nella modalità immediata i 20 numeri vincenti, compresi Numero Oro e Doppio Oro, vengono individuati dal sistema in modo casuale al momento della richiesta della giocata al 10eLotto.

Infine, vi è la possibilità di giocare in estemporanea grazie al Dieci e Lotto ogni 5 minuti che, come indica il nome stesso, si basa su estrazioni che si susseguono, ogni 5 minuti, nell’arco delle 24 ore ogni giorno della settimana. In questo tipo di estrazione, come per quella immediata, il Numero Oro e Doppio Oro fanno parte dei 20 numeri estratti e sono scelti casualmente tra di essi.

Si può scegliere se giocare per più estrazioni consecutive, fino a un massimo di 50, o effettuare giocate multiple, oppure ripetere la stessa giocata fino a 20 volte.

L’estrazione ogni 5 minuti offre inoltre una ulteriore possibilità di vincita: con 1 euro si può aggiungere il gioco opzionale EXTRA, con cui si partecipa all’estrazione di ulteriori 15 numeri tra i 70 rimanenti.

Ovunque ci si trovi, non è più necessario armarsi di pazienza e attendere il giorno e l’ora dell’estrazione, basta quindi compilare la schedina online presso uno dei portali certificati ADM, seguire l’estrazione dieci e lotto ogni cinque minuti di oggi e attendere pochi minuti per controllare per vedere realizzati in pochi click i propri sogni.