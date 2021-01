“IL MOVIMENTO COME MEDICINA”. I CONSIGLI DEL FISIOTERAPISTA MICHELE ALIBERTI AL “PARCO STORICO SICHELGAITA”

Secondo i dati dell’OMS, il 40- 60 % della popolazione europea conduce uno stile di vita sedentario. Il 24 % è completamente sedentario. A causa del periodo di pandemia queste percentuali sono aumentate. E’ fondamentale muoversi come ha spiegato il noto Fisioterapista salernitano Michele Aliberti: “Bisogna fare minimo 150 minuti di attività fisica moderata nell’arco della settimana, massimo 300 minuti. Quest’attività moderata può essere fatta anche in casa : possiamo camminare per cinque dieci minuti ogni ora ; alzarci e sederci su una sedia per una decina di volte di seguito e ripetere l’esercizio per tre volte, riposandoci un minuto tra una serie e un’altra; possiamo alzarci sulle punte dei piedi per stimolare la circolazione periferica ed evitare di avere i piedi gonfi. Anche prendere delle bottigliette di acqua da mezzo litro può essere utile per fare dei piccoli movimenti di elevazione delle braccia con serie da dieci, da ripetere anche per tre volte. Con le stesse bottigliette si possono fare degli esercizi di piegamento del gomito . Si possono fare dei movimenti a corpo libero con la testa, per il collo, movimenti per le spalle, per le gambe. Questi esercizi vanno fatti senza affaticarsi. Se cominciamo ad avere difficoltà di respirazione è meglio fermarsi perché significa che stiamo andando oltre le nostre possibilità. La respirazione è fondamentale in tutte le attività motorie, fare dei respiri profondi di tanto in tanto è estremamente utile. Se si esce è meglio fare una camminata veloce che provoca la vasodilatazione, che fa bene al cuore, rispetto al correre che provoca vasocostrizione. Per quanto concerne l’uso delle mascherine durante l’attività fisica moderata da praticarsi all’esterno è consigliabile usare quelle chirurgiche rispetto alla FFP2 che fanno produrre troppa Co2. Anche salire e scendere le scale può essere un ottimo esercizio, però bisogna farlo senza affaticarsi” . Per quanto riguarda l’alimentazione il dottor Aliberti ha consigliato di seguire la dieta mediterranea, durante l’incontro organizzato su piattaforma dalla presidente dell’associazione culturale “Parco Storico Sichelgaita”, la professoressa Clotilde Baccari Cioffi. Il dottor Aliberti ha anche spiegato la differenza tra esercizio fisico e attività fisica:” Mentre per esercizio fisico si intende l’attività fisica in forma strutturata, pianificata ed eseguita regolarmente, per attività fisica si intendono tutte le forme di movimento che comportano una contrazione muscolare: in questa definizione rientrano non solo le attività sportive, ma anche semplici movimenti come camminare, andare in bicicletta, ballare, fare lavori domestici. Questi movimenti quotidiani hanno un effetto benefico sul nostro corpo, sia dal punto di vista metabolico, sia dal punto di vista mentale. Il movimento stimola il nostro cervello. Muoversi significa anche combattere le condizioni ansiogene e depressive. Chi si muove è meno depresso. Se noi facciamo un’attività fisica moderata, produciamo, a livello cerebrale, la serotonina che è l’ormone del buonumore. Il movimento è considerato quasi un farmaco: miglioriamo il nostro sistema cardiorespiratorio, la nostra circolazione periferica, elasticizziamo i legamenti”. Il dottor Aliberti, che si occupa di riabilitazione da trent’anni, ha ribadito l’importanza della prevenzione:” Nel momento in cui riusciamo a migliorare la qualità della vita di una persona la avviamo su un percorso di benessere che lo allontana dalla malattia”. Il dottor Aliberti ha anche consigliato la giusta postura da tenere quando si è seduti davanti al computer:” Bisogna tenere i piedi ben poggiati a terra. Bisogna fare in modo che si mantenga un angolo retto tra l’articolazione dell’anca e del ginocchio. Il computer deve essere posizionato leggermente inclinato, rispetto alla linea orizzontale dello sguardo, di 10 gradi verso il basso. Ogni ora bisogna alzarsi e camminare per almeno dieci minuti. Utili, per ricevere degli stimoli a muoversi, sono anche i moderni smartwatch”.

Aniello Palumbo