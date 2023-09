Il Lecce conquista anche questi tre punti e si porta, dopo tre giornate, a 7 punti in classifica e fa sognare il proprio pubblico.

La Salernitana di Sousa esce senza punti dal Via del Mare, ma può recriminare per le tante occasioni sprecate per poter segnare e cambiare le sorti del match.

I pugliesi vanno in vantaggio dopo appena 6 minuti. Gendrey crossa dalla destra e Krstovic anticipa Gyomberg e batte Ochoa. Bel gol dell’attaccante del Montenegro che ha fatto già in secondo gol in due partite con il Lecce.

La Salernitana trova l’occasione grossa per il pari a fine primo tempo ma Falcone è bravo su Candreva

Il Lecce arriva nello spogliatoio forte del vantaggio maturato ad inizio match e deve ringraziare Falcone che alla fine salva su Candreva.

La Salernitana fa molto poco nel primo tempo e Sousa, che non dispone di Dia fermato dalla società come ha spiegato il ds De Sanctis, deve cercare soluzioni in panchina per cambiare l’andamento della partita e sperare di non uscire dal Via del Mare senza punti preziosi.

In pieno recupero arriva il raddoppio dei salentini su rigore, l’arbitro Marini è chiamato al Var, e punisce la mano alta di Cabral sul tiro di Dorgu. Strefezza batte Ochoa dal dischetto per il 2-0 finale.

Campani che tornano a casa senza punti e Salentini in festa con tanto entusiasmo e giocando anche bene.

Al termine della gara del Via del Mare, il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione dei suoi:

“Le squadre che vogliono vincere hanno bisogno sempre di qualcuno che possa dare qualcosa in più. Anche i difensori possono fare la differenza, oggi sempre di più, hanno una parte sempre più importante nella costruzione per aiutare gli attaccanti.”