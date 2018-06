VITANTONIO POLITO E’ IL NUOVO PRESIDENTE DEL ROTARACT CLUB CAMPUS SALERNO DEI DUE PRINCIPATI

“Uniti per crescere” è il motto del nuovo Presidente del Club Rotaract Salerno Campus dei Due Principati, il ventottenne ingegner Vitantonio Polito, che ha ricevuto il collare e lo spillino dal presidente uscente, il dottor Vito Maria Buonomenna durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio dell Consegne” che si è svolta nella splendida villa “Sette Bocche Eventi” di Pontecagnano Faiano. Il dottor Buonomenna ha ricordato alcuni dei progetti più importanti realizzati nel corso dell’anno sociale:” Abbiamo donato, insieme a tutti i Club della Zona Due Costiere, un pianoforte alla “Stazione Marittima di Salerno”; a breve doneremo delle carrozzelle per disabili all’Università di Salerno grazie al Distretto Rotary 2100 e alla realizzazione del progetto ”Insieme in passerella”; il progetto “Musica in Corsia”, insieme ai Club Leo; il progetto Cineforum e tanti altri. Abbiamo lasciato il segno e fatto la differenza come recitava il motto distrettuale del mio anno sociale. Tanti bambini grazie a noi hanno sorriso e tante persone hanno realizzato, in piccolo, il loro sogno”. Il Presidente uscente ha conferito la Menzione d’Onore al Presidente del Leo Club Salerno Host, Andrea Tanga, per la realizzazione del progetto “Musica in Corsia”, a Carmen Molinaro, per la sua vicinanza al Club e a tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Il dottor Buonomenna ha anche presentato due nuovi soci del Club che ne conta circa 35 : Giusi Costa e Maria Paola Adinolfi. Il nuovo Presidente Vitantonio Polito che ha ricordato di essere uno dei soci fondatori del Club, oltre a realizzare nuovi service, continuerà a portare avanti i progetti che hanno sempre caratterizzato il Club:” Soprattutto quelli realizzati nell’ambito del Campus universitario; quello di “Insieme in Passerella”; il “RotaRisiko” , il “RotaKart”. Il Presidente Polito ha presentato i componenti del nuovo Consiglio Direttivo: Past President Vito Maria Buonomenna che lascerà il posto alla Past President Maria Vittoria Gargiulo Delegato di Zona Due Costiere Rotaract Distretto Rotary 2100, Vice Presidente Luca Scafuri, Segretario Vincenzo Maria Adinolfi, Tesoriere Giusy Palmieri, Prefetto Francesca Merola. Consiglieri: Silvana Artibani, Michele Bellino, Stefano Bifulco, Giovanni Perna, Matteo Bruno Scannapieco. Il Rappresentante Distrettuale Rotaract Distretto Rotary 2100 Francesco Saverio Alovisi ha apprezzato il lavoro svolto dal Club Rotaract Campus. Il nuovo Rappresentante Rotaract del Distretto Rotary 2100 Valerio Mercuri, ha spiegato che la continuità è un concetto che caratterizza tutti i Club Rotaract: ” Si guarda con fierezza ed orgoglio la pagina che è stata scritta ma anche, con speranza ed ottimismo, quella bianca che, insieme, bisogna ancora scrivere”. La Rappresentante Distrettuale Rotaract Mariagrazia Ciccone, si è complimentata con il Presidente uscente e fatto gli auguri al nuovo presidente. Il Delegato Distrettuale Rotary per il Rotaract Attilio Leonardo, ha portato i saluti del nuovo Governatore Salvatore Iovieno e spiegato che: ”Il Rotaract è un posto eccezionale dove c’è il confronto delle idee”. Il Past President Rotary Club Salerno Nord Due Principati, Fulvio Leo, a nome del Presidente del Rotary Salerno dei Due Principati, Michele Galderisi, ha ricordato il grande lavoro fatto dal presidente uscente Vito Buonomenna e, in qualità di Delegato Rotary per il Rotaract, ha assicurato il suo impegno e la sua vicinanza a tutte le iniziative che porteranno avanti i soci del Rotaract. Il Presidente Eletto del Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati, Vittorio Villari, ha portato i saluti della Presidente del nuovo anno sociale, la professoressa Sirella Renda e augurato traguardi importanti al Presidente Polito e a tutti i soci del Club: ” Ad maiora semper”. (FOTO DI MANUELA VAIRO)

Aniello Palumbo