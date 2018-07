“TUTTI IN CAMPO” ALL’ORATORIO DI SAN FELICE IN PASTORANO GRAZIE AI CLUB ROTARY DELLA CITTA’

“Noi non siamo e non ci sentiamo periferia. Cappelle, Matierno, Pastorano, Ogliara, sono un centro pulsante, una realtà bellissima dove c’è tanta gente bella che lavora insieme, che collabora per far crescere questa antica frazione della nostra città”. Lo ha affermato con dolcezza, ma con fermezza Don Marco Raimondo, il parroco della Parrocchia dei Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano che accoglie circa seimila fedeli provenienti dai popolosi quartieri di San Felice in Pastorano, Matierno e Cappelle e dove, venerdì sera, negli ampi spazi dell’Oratorio ” Via, Verità e Vita” è stato inaugurato dal Presidente del Club Rotary Salerno Est, il Preside Antonio Vairo, e dal Sindaco Vincenzo Napoli, un piccolo parco giochi dove i bambini potranno giocare con gioia, in sicurezza, come ha sottolineato Don Marco che ha ringraziato tutti i rappresentanti dei Club Rotary presenti:” Il gruppo Rotary ha un occhio particolare, capace di scovare quelle situazioni nelle quali investire bene”. Oltre alle giostrine i Club Rotary e la Rotary Foundation hanno anche contribuito alla ristrutturazione degli spogliatoi annessi al campetto di calcetto; donato una centrale termica per la produzione di acqua calda sanitaria che sarà riscaldata con l’ausilio di pannelli fotovoltaici e un defibrillatore semiautomatico di ultima generazione con un corso di formazione che sarà seguito da alcuni soci dell’oratorio che impareranno ad usarlo come ha ricordato il Presidente del Club Rotary Salerno Est, Antonio Vairo:” Il progetto: ” Tutti in Campo” è stato proposto dal Club Rotary Salerno Est e sostenuto anche dagli altri Club Rotary della città: il Club Rotary Salerno, presieduto dall’avvocato Gaetano Pastore; il Rotary Salerno Picentia, (Giuseppe Giannattasio); Rotary Salerno Duomo, (Natalino Barbato); Rotary Salerno Nord Due Principati, (Michele Galderisi). Lo scorso anno i Club Rotary e la Rotary Foundation contribuirono anche alla ristrutturazione del campetto di calcetto. Tutto il progetto è stato realizzato anche grazie al Comune, all’entusiasmo di tutta la Comunità di Pastorano e a quello del socio Gianluca Vinciguerra, Responsabile del Progetto, il cui contributo è stato fondamentale”.

Il Direttore dell’Oratorio, Domenico D’Amore, ha ricordato che progressivamente si stanno anche sostituendo i vecchi lampioni con fari a led:” Cerchiamo di utilizzare al meglio i fondi che ci vengono donati dai Club Rotary e da altri sponsor. Naturalmente dobbiamo ringraziare il Comune e gli oltre 120 soci dell’Oratorio che gratuitamente, dal 1990, donano il loro tempo, il loro lavoro e la loro professionalità alla grande famiglia di Pastorano”. Il Sindaco Vincenzo Napoli ha ricordato il progetto messo in campo per le zone collinari con lo stanziamento di 18 milioni di euro e sottolineato l’importanza delle parrocchie:” Svolgono un ruolo importante nella “manutenzione della democrazia”: sono un presidio del territorio”. Presenti anche gli Assessori Comunali: Mimmo De Maio, originario della zona “ Come Amministrazione abbiamo accompagnato molte delle iniziative che sono nate dalla capacità di proporsi di questa Comunità. Oggi diamo l’opportunità a tanti bambini di potersi ritrovare in sicurezza nel rispetto pieno delle norme”; l’Assessore Angelo Caramanno che ha sottolineato l’importanza di far crescere le periferie:” E’ importante questa sinergia con i Club Rotary e con tutti coloro che hanno voglia di far crescere la città”; e l’Assessore Mariarita Giordano che ha apprezzato l’iniziativa: “Quando le associazioni collaborano con il Comune e con il territorio si riesce a fare la differenza”. Soddisfatto il socio del Club Rotary Salerno Est Gianluca Vinciguerra: ”E’ una grande soddisfazione veder realizzato il sogno di questa comunità e di questi bambini”. Presente all’inaugurazione il Consigliere Comunale Leonardo Gallo .

Aniello Palumbo