Roccadaspide, attivato ambulatorio di cardiologia.

Ancora buone notizie per quanto riguarda l’ospedale di Roccadaspide, ed in particolare per il reparto di Cardiologia, dove, dallo scorso 5 novembre, è stato attivato l’ambulatorio specialistico di Cardiologia, che arricchisce la già importante offerta di servizi agli utenti del territorio.

L’ambulatorio, accessibile dal lunedì al venerdì mediante prenotazione al Cup, in pochi giorni ha fatto registrare una lunga lista d’attesa di potenziali pazienti attratti dalla professionalità e dalla fama conquistata nel tempo dal reparto diretto dal primario, il Professore Raffaele Rotunno, Direttore del Servizio di Cardiologia del dipartimento d’emergenza e accettazione di 1° livello degli ospedali di Eboli – Battipaglia – Roccadaspide, Unità Operativa Complessa. Rotunno, con il suo team, è riuscito a portare alto il nome del reparto di cardiologia di Roccadaspide con importanti sperimentazioni che hanno fatto conoscere l’efficienza del reparto anche fuori dai confini nazionali.

Tra queste merita particolare menzione, per la grande risonanza a livello nazionale ed internazionale del progetto Cardiopain, che ha fatto conquistare al primario Rotunno le lodi dell’AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco. Gli utenti che fanno riferimento all’ospedale di Roccadaspide, dunque, potranno usufruire di nuovi e sofisticati accertamenti cardiologici: oltre alla visita cardiologica e all’elettrocardiogramma, gli utenti potranno sottoporsi ad accertamenti specialistici effettuati con attrezzature modernissime, come ecocardiogramma, eco transesofageo, eco-stress farmacologico, test al cicloergometro e al treadmill, holter dinamico cardiaco. Tutto ciò potenzia costantemente il reparto di Cardiologia – UTIC, attraendo sempre più utenti, come già fatto finora grazie alla straordinaria professionalità degli operatori e del primario. Ma le novità non finiscono qui perché agli inizi del prossimo anno ci sarà la possibilità di usufruire degli esami riguardanti il test cardiopolmonare e holter pressorio.

Si dice soddisfatto dei risultati conseguiti negli anni e dei progressi più recenti il vicesindaco di Roccadaspide, Girolamo Auricchio, sempre in prima linea nella battaglia istituzionale compiuta dall’amministrazione comunale retta da Gabriele Iuliano e dai sindaci del territorio.