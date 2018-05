“Prevenire è curare. Chiedi all’esperto”. Convegno sulla prevenzione medica organizzato dal “Rotaract Club Salerno” al Circolo Canottieri Irno.

La prevenzione è importante, fondamentale: lo dicevano i greci, i romani e i medici della Scuola Medica Salernitana nel Regimen Sanitatis Salernitanum. Prevenire è meglio che curare! Anche nella medicina moderna la prevenzione ha assunto sempre maggiore importanza anche rispetto alla terapia stessa delle malattie. Di prevenzione si parlerà domenica 3 giugno, a partire dalle ore 9,30, nella grande sala del Circolo Canottieri Irno di Salerno in Via Porto, presieduto dal dottor Giovanni Ricco, durante il convegno “Prevenire è curare. Chiedi all’esperto”. L’iniziativa, organizzata dal “Rotaract Club Salerno”, presieduto da Anna Gallo, in collaborazione con l’Associazione “Monte Pruno Giovani”, presieduta dal dottor Antonio Mastrandrea, e con il “Laboratorio di Analisi Genesis”, diretto dal dottor Antonio Mastandrea, ha lo scopo di sensibilizzare e informare i cittadini salernitani sul tema della prevenzione, mettendo a disposizione di quanti vorranno partecipare gratuitamente al convegno le competenze dei professionisti di ogni settore della medicina. Gli illustri relatori, moderati dal giornalista Aniello Palumbo, tratteranno tutti gli aspetti della Prevenzione e della Salute: dalle patologie cardiovascolari all’oncologia, dalla ginecologia alle patologie endocrine e metaboliche. I presenti in sala potranno porre delle domande sulle tematiche trattate dai dottori : Professor Nicola Maffulli, Professore Ordinario di Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli Studi di Salerno – Presidente del Corso di Laurea in Fisioterapia – Primario della U.O.C. di Clinica Ortopedica A.O.U. “S. Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno – Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia Salerno; Dottor Bruno Brunetti, Medico Specialista in Dermatologia e Venereologia; Dottoressa Mariaconsiglia Calabrese, Fisioterapista, Direttore delle attività formative del Corso di Laurea in Fisioterapia UniSa – Sede A.O.U. Ruggi, Presidente A.I.Fi. Campania, Presidente Nazionale S.I.Fi.R.; Dottor Fabio Franculli, Medico Specialista in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare – A.O.U. “S. Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” Salerno; Dottoressa Francesca Manfra, Biologa Nutrizionista e laureanda in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Salerno; Dottor Attilio Maurano, Medico Specialista in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva – Direttore U.O. Endoscopia Digestiva presso l’ospedale “G. Fucito” – Professore di Endoscopia Digestiva Chirurgica per la Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia di Napoli “Federico II”; Dottor Marco Napoli, Medico Specializzando in Malattie dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva – Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma – Università Cattolica del Sacro Cuore; Dottoressa Rosarita Oro , Ostetrica, Direttore delle attività formative del Corso di Laurea in Ostetricia UniSa – Sede A.O.U. Ruggi, Tesoriere S.I.R.O.N.G.; Dottor Alessandro Pinto, Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria – Dottorando presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Dottor Gaetano Savoia, Medico Specialista in Urologia – A.O.U. “S. Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” Salerno; Dottor Gaetano Guadagni, Laureato in Scienze Motorie presso Università Parthenope di Napoli.

Aniello Palumbo