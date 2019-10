Open Day – Automotive

Circuito del Sele 18/19 ottobre 2019

L’Istituto I.I.S. “E. Ferrari” di Battipaglia, la Camera di Commercio di Salerno e la Confederazione Nazionale Artigiani, organizzano il 18 e 19 ottobre 2019 presso l’Autodromo Valle del Sele un’importante manifestazione dedicata al settore dell’automotive.

Scopo principale quello di creare sinergie tra le aziende (circa 100) legate al mondo dell’industria automobilistica cosi come quello di informare gli alunni partecipanti sulle opportunità lavorative che questo mondo offre e in modo particolare sul tecnico meccatronico. Una figura professionale oggi molto richiesta.

Sono previste attività formative, seminari e momenti di orientamento lavorativo. Tra i relatori anche Andrea Sartori, responsabile commerciale prodotti Infocar per il mercato automotive di Quattroruote Professional che presenterà il progetto Set Up CNA, Luca Cascone Presidente Commissione trasporti Regione Campania, Chiara MarcianiAssessore Regione Campania, Francesco Picarone Consigliere Regione Campania, Maurizio Grandone U.M.C. Salerno, Daniela Palma Dirigente I.I.S. “E.Ferrari” Antonella Grasso, Segretario Nazionale Cna Servizi alla Comunità e Francesca Soardi Responsabile Nazionale CNA Centri Revisione, Giuseppe Bacco presidente autoriparatori CNA Salerno, Antonio D’Ambrosio Responsabile revisioni CNA Salerno.

Vista l’enorme importanza dell’evento e cosi come le inevitabili positive ricadute lavorative per i nostri giovani, anche i Comuni di Battipaglia e Bellizzi contribuiranno al successo della manifestazione con la presenza degli scuola bus che faranno da spola tra gli Istituti scolastici e l’autodromo.

Durante le due mattinate saranno presenti circa 200 alunni delle scuole medie del territorio. Gli allievi saranno guidati in attività finalizzate all’orientamento scolastico, attraverso esercitazioni, visioni di filmati e momenti ludici.

Per le aziende sono previsti seminari di approfondimento sul tema della “sicurezza stradale” che implica adempimenti per le aziende di carattere formativo e strutturale. E’ per questo motivo che gli sponsor della manifestazione, Innotech srl, Reab, CRC Ricambisti Scarls, Gruppo Marinelli allestiranno una mini area expo sulle innovazioni tecnologiche del settore.

Innotech Srl, main sponsor dell’evento, realizzerà per l’evento una vera e propria officina anche per le attività di orientamento degli allievi oltre ad impiantare gli strumenti più evoluti dei sistemi di diagnosi per le pmi del settore.

Gli organizzatori tengono a sottolineare che quest’evento è un’edizione “zero” perché se il format darà buoni risultati, come per esempio l’attenzione su alcune criticità del settore da parte del mondo istituzionale, il ricambio generazionale nelle officine, l’inserimento di processi produttivi più innovativi e adeguati alla sicurezza collettiva, questo potrà diventare un appuntamento fisso per il settore come tutti si augurano.

Segreteria organizzativa

I.I.S. “E. Ferrari” Battipaglia – Rif. Biagio Sica 3355874239

Cna Salerno – Rif. dott.ssa Simona Paolillo 3393693042