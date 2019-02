Olympic Salerno-Victoria Marra 1-0. Contente scardina il muro scafatese.

Quarto successo consecutivo per l’Olympic Salerno, terzo con annesso clean sheet. A cadere sotto i colpi biancorossi è la Victoria Marra che si presenta a Baronissi con il nuovo allenatore Alfonso Iennaco e tutta l’intenzione di portare a casa almeno un punto. Ci stava riuscendo nella sua missione la compagine scafatese, infilzata a pochi istanti dalla fine dal colpo da biliardo di Pippo Contente. Il match, preceduto dal consueto cerimoniale fair-play caro al sodalizio di patron Pisapia, si presenta subito come ostico ed agonisticamente intenso. Parte bene la formazione di casa con alcune novità nell’undici titolare che hanno poi dato ragione a mister De Sio. Il più pericoloso in casa colchoneros è De Fato che prima non aggancia sul traversone di D’Amico poi trova sulla sua strada l’attento Battaglia. Miracoloso l’estremo difensore ospite sul successivo tentativo di Contente ispirato da una rapida ripartenza di Marco Pifano.

In casa Victoria Marra sono Costantino e Vitiello ad insidiare, senza particolari patemi, la porta difesa da Rossi. Nella ripresa l’Olympic colleziona in rapida sequenza calci d’angolo e proprio dal corner va vicina al vantaggio con Acquaviva, Eugenio Condolucci e Costantino che sfiora la clamorosa autorete. La girandola di cambi avvia l’incontro ad un salomonico 0-0 ma l’Olympic non ci sta e dopo l’ennesimo riflesso di Battaglia su De Fato è Contente a scardinare il muro biancoceleste, raccogliendo il rimpallo scaturito da un contrasto tra Chiariello ed un avversario e depositando con un gran destro alla sinistra del portiere. Sarà l’ultima emozione dell’incontro che si chiude con due rossi comminati agli ospiti. Tre punti sudati e fortemente voluti dai delfini salernitani, attesi nel prossimo week-end dalla prova del nove sul campo dell’ex capolista Valle Metelliana, ora terza della classe.

TABELLINO

OLYMPIC SALERNO: Rossi, Malangone (27′ st Bosco), D’Amico, Amato (18′ st Pifano F.), Acquaviva, Trimarco, Pifano M. (22′ st Anastasio), Contente P., De Fato (27′ st Chiariello), Viviano, Condolucci E. A disposizione: D’Arienzo, Panella, Albini, Condolucci A., Viscido. Allenatore: De Sio

VICTORIA MARRA: Battaglia, Sacco (30′ st Porzio), Carozzi, Foglia Manzillo (15′ st Notangelo), Palladino, Matrone (39′ st Librera), Victor, Di Martino, Costantino (27′ st Marra), Vitiello, Damascato. A disposizione: Dente, Saldamarco, Tanda, Ascolese, Novi. Allenatore: Iennaco

ARBITRO: Ambrosino di Torre del Greco

RETE: 41′ st Contente P.

NOTE: Serata fredda. Ammoniti Acquaviva, Trimarco, Viviano, Anastasio (OS), Sacco, Damascato, Porzio, Librera (VM). Espulsi al 42′ st Di Martino (VM) per somma di ammonizioni e al 45′ st Vitiello (VM) per proteste.

