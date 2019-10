Oktoberfest Palinuro: la tradizione bavarese alla Sirenella per un week end a tutta birra!

Divertimento, gusto e tradizione per una due giorni di eventi gratuiti ,menù bavaresi all’insegna della birra e dello spettacolo.

Un Week End a tutta birra! È questo l’accattivante slogan di Palinuro Oktober Fest che per la prima volta approda a Palinuro presso i locali della Sirenella in via Indipendenza , che da due anni e’ sinonimo di tradizione e prodotti del territorio Cilentano ma che stavolta apre i “battenti” alle tradizioni tedesche.

Dal 18 al 19 Ottobre fiumi di birra ,musica, animazione e soprattutto menù bavaresi sono i protagonisti assoluti della prima edizione che promette di regalare tanto divertimento.

“Il nostro obiettivo” spiega Marco Sansiviero patron della Sirenella è di riuscire a “trasportare” tutte le persone e le famiglie che verranno a trovarci con i profumi , i sapori , i costumi alla vera Oktoberfest, la birra sarà protagonista assoluta della manifestazione, con un programma ricco pensato per tutti , il primo di una serie di eventi che si snoderanno per tutto il periodo invernale”.

La musica, l’animazione e’ affidata a Paki Maffia da sempre sinonimo e fautore del divertimento made in Cilento e sarà proprio Paki Maffia ad aprire questa prima edizione di Palinuro Oktoberfest Venerdì 18 Ottobre dalle 20 ,alle 20:30 Cerimonia dell’ “O’Zapft is” e apertura simbolica della prima botte con presentazione del menù bavaresi e i ragazzi dello staff della Sirenella in costumi tipici bavaresi.

Sabato 19 Ottobre invece giornata pensate alle famiglie ovvero il “Family Day” si parte alle 18:00 mentre alle 18:30 aprirà i battenti l’area eventi della Sirenella dedicata ai piu piccoli con animazione giochi e baby dance mentre sulla terrazza e nelle sale della Sirenella musica e menù bavaresi proseguiranno fino a notte fonda.

Insomma i presupposti ci sono davvero tutti per vivere un week end a tutta birra, non ci resta che portare in alto i boccali e gridare Ein Prosit!