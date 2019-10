OGNISSANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI Comune di Pontecagnano Faiano

Celebrazione liturgica e trasporto gratuito da e per il cimitero nei giorni di Ognissanti e della commemorazione dei defunti.

Il Comune di Pontecagnano Faiano ha previsto un servizio navetta nelle date del 1 e 2 novembre (vd. allegato) per garantire ai cittadini la tradizionale visita al camposanto e partecipare alla Santa Messa.

Quest’ultima sarà in programma il prossimo sabato alle ore 10.00 presso la cappella centrale del cimitero. Ad organizzare la liturgia, Don Gerardo Bacco. A celebrarla sarà, invece, Don Paolo Carrano.

Dalle 9.30, i fedeli potranno ricevere il sacramento della confessione.

Previste, infine, corse per disabili in carrozzella con familiare accompagnatore. Le partenze avverranno da Pontecagnano, presso l’ex tabacchificio Centola, e da Faiano, in Via Montegrappa, alle ore 9.00, mentre il rientro da Via Pompei ci sarà alle ore 10.30 ed alle ore 12.30.

Pontecagnano Faiano (Sa), 29/10/2019

L’Addetto Stampa

Carmen Altamura

089386385/3477539930