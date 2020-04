Natale con i tuoi Pasqua …anche, magari giocando a “Tomboletta” con i ragazzi del “Gruppo Scout Salerno X “.

Natale con i tuoi Pasqua …anche, magari giocando a “Tomboletta” con i giovani del “ Gruppo Scout Salerno X”, che hanno ideato, una simpatica iniziativa di solidarietà: “La Tomboletta” il cui obiettivo è di raccogliere fondi per supportare le famiglie attualmente in difficoltà, a causa dell’ emergenza Coronavirus, con l’acquisto di beni di prima necessità. La tombolata sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Scout Salerno X” lunedì 13 aprile alle ore 18,00.

Tutti i partecipanti alla Tombola saranno inseriti in un gruppo WatsApp nel quale si dovrà dichiarare immediatamente la vincita (ambo, terno, quaterna…) allegando la foto della propria cartella. Il vincitore di un premio sarà immediatamente annunciato durante la diretta Facebook e non potrà concorrere per quello immediatamente successivo, ad eccezione della Tombola. Per ovviare alle vincite simultanee, solo per il terno, la quaterna e la cinquina saranno disponibili più premi. I vincitori dei premi saranno contattati dagli organizzatori dell’iniziativa per accordarsi sulla consegna Tra i premi ci sono articoli in pelle, copridivani ed accappatoi in microfibra, una cena per due persone in pizzeria, un weekend per 4 persone in un villaggio turistico e, per chi vince il Tombolino, una escursione in Kayak per 2 persone . Il costo di ogni cartella è di 5,00euro. Il versamento della donazione, che sarà detraibile, andrà effettuato a mezzo bonifico bancario al codice IBAN IT26O0837815204000000422702, il cui intestatario è la “Parrocchia S. Agostino e SS. Apostoli”, diretta da Don Felice Moliterno, specificando come causale “Emergenza Covid-19”. Copia del bonifico andrà inviata entro e non oltre le ore 16.00 del 13 Aprile, via Whats App, al numero 3486029959. Per accettazione del bonifico sarà inviata la cartella (o le cartelle) per partecipare al gioco. Chi volesse potrà segnalare, alla consegna della copia del bonifico o anche successivamente, nominativi e indirizzi di persone che necessitano di un aiuto.

Aniello Palumbo