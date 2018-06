LE DONNE ECCELLENTI SALERNITANE PREMIATE ALLA XIV EDIZIONE DEL PREMIO PRINCIPESSA SICHELGAITA

Tre donne straordinarie, donne di vero talento, sono state premiate lunedì sera, nella storica Corte delle Armi del Castello Arechi, nel corso della XIV Edizione del “Premio Internazionale Principessa Sichelgaita” che gode dell’Alto Patrocinio della Camera dei Deputati, del Senato e della Presidenza della Repubblica, ideato e organizzato dalla dottoressa Emma Ferrante Milanese, Past President del “Lions Club Salerno Principessa Sichelgaita”, presieduto quest’anno dalla dottoressa Angela Coviello Iuorio. Le tre donne sono: la famosa artista internazionale Gilda Fiume, soprano lirico, che si è esibita con grande successo nei più importanti teatri e auditorium d’ Italia e ricevuto numerosi riconoscimenti in importanti concorsi canori internazionali; l’astrofisica Maria Giovanna Dainotti, che ha scoperto un piano fondamentale per i lampi gamma che dà la possibilità di usare le esplosioni di raggi gamma per gettare luce sull’origine dell’Universo e l’attrice Pia Lanciotti, una delle attrici più riconosciute ed apprezzate della scena teatrale italiana che abbiamo visto ultimamente recitare nella serie televisiva de “Il Commissario Montalbano” e anche nella fiction di successo “Il Miracolo” di Niccolò Ammaniti, su Sky, dove interpreta Marisa, la consigliera del Primo Ministro. Il “Premio Sichelgaita” viene assegnato ogni anno, dal 2003, alle donne della nostra città e della provincia di Salerno che si sono distinte per il loro talento ed il loro impegno nei campi della scienza, dell’arte, della cultura, dell’economia e dello sport, come ha ricordato la dottoressa Emma Ferrante durante l’ elegante ed emozionante cerimonia che è diventata un appuntamento importante e significativo per la nostra città, durante il quale si valorizzano i talenti della nostra terra:” Spesso sono gratificati altrove e a volte sconosciuti nella loro terra d’origine”, ha spiegato la dottoressa Ferrante che ha ricordato il grande impegno profuso da tutte le componenti del comitato organizzatore da lei presieduto. Menzione speciale dedicata alla ceramica è stata consegnata dal dottor Erminio Rinaldi, Avvocato Generale presso la Corte d’Appello di Salerno, alla professoressa Ida Mainenti, docente di discipline pittoriche al Liceo Artistico Sabatini – Menna, che ha esposto alcune sue suggestive e coloratissime opere e una ceramica simboleggiante l’acqua. La Medaglia Principessa Sichelgaita è stata consegnata dalla professoressa Maria Rosaria Vitiello, Consigliere politico del Presidente della Provincia Canfora, alla giovane boxeur saprese Annachiara La Penna, che, ad appena 21 anni, ha già dimostrato di essere un vero talento vincendo il Campionato Italiano di Free Boxe. Sul palco è salito anche il suo allenatore Arturo Corinto. Madrina della manifestazione, la dottoressa Elda Morlicchio, Magnifico Rettore dell’Università Orientale di Napoli, una tra le poche donne rettrici che ci sono in Italia, esperta di linguistica e storia della lingua tedesca, studiosa del mondo longobardo, che ha spiegato l’etimologia del nome Sichelgaita: ” La prima parte vuol dire “vittoria” e la seconda “punta della lancia. E’ un nome che indica la forza al femminile”. Durante la serata è stata consegnata una Targa alla Memoria di una famosa pittrice salernitana, Olga Napoli, che venne anche selezionata per la Biennale di Venezia nel 1954. A ritirare la targa, consegnata dalla professoressa Titta Parisi, è stata la figlia, l’architetto Carmela Avagliano, proveniente da Genova dove vive :”Mia madre ha lasciato un vuoto enorme nei familiari e nell’ambiente artistico”.

Il soprano Gilda Fiume, diplomatasi nove anni fa al Conservatorio Martucci di Salerno, allieva del soprano Mariella Devia, emozionata ha ricevuto dall’Onorevole Guido Milanese la Medaglia della Presidenza della Camera dei Deputati: “Se oggi mi trovo qui significa che anche la mia città ha intuito i sacrifici che ho fatto e di questo sono felice ed onorata”. L’artista salernitana che quest’anno interpreterà Lucia di Lammermoor al Teatro Verdi di Salerno, diretta dal Maestro Daniel Oren, ha ricevuto anche il guidoncino del Club dalla Presidente della IV Circoscrizione del Distretto 108 YA Lions, la dottoressa Mariapia Arcangelo, e, accompagnata al piano dal Maestro Cosimo Palumbo, ha interpretato “ I’ te vurria vasà” che è stata molto apprezzata dal numeroso pubblico presente. Premiata con la medaglia del Presidente della Repubblica, che le è stata consegnata dal Prefetto Salvatore Malfi, l’astrofisica Maria Giovanna Dainotti , laureatasi in Fisica all’Università di Salerno, che attualmente vive, per motivi di studio, tra Stanford, dove ha vinto la borsa di studio “Marie Curie” e Cracovia. La Dottoressa Dainotti ha spiegato che si occupa di esplosioni di raggi gamma: ” Sono delle stelle che hanno una massa circa trenta volte più grande di quella del sole e che in pochi secondi emettono la stessa quantità di luce che il sole emette in tutta la sua vita”. L’attrice Pia Lanciotti, che vive a Milano, ha ricevuto la medaglia del Presidente del Senato dal dottor Leonida Primicerio, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Salerno, che a sua volta ha ricevuto il guidoncino dal Past Governatore Bruno Cavaliere. La nota attrice ha iniziato la sua carriera al Teatro Piccolo di Milano dove ha lavorato con Strehler e Ronconi:” Continuo a lavorare in questo magnifico teatro e contemporaneamente arricchisco la mia formazione con la grande coach americana Ivana Chubbuck tra Londra e Los Angeles”. Pia Lanciotti ha recitato anche a Salerno: ” Con Ronconi e con Strehler in “Arlecchino servitore di due padroni”. Sono orgogliosa di essere una piccola zolla di questa terra magnifica”. Emozionanti i momenti musicali che hanno impreziosito la serata: la pianista Valentina Di Palma (Premiata da Roberto Scerbo, Past President del Consiglio dei Governatori )che accompagnata al flauto traverso del Maestro Vincenzo Vincenti (premiato dal Presidente Emerito dell’Ordine dei Medici Bruno Ravera ) ha eseguito “Donna Lucrezia” di Gian Piero Reverberi; il giovane e talentuoso chitarrista Diego Cantore ha eseguito “Rumores De La Caleta” di Isaac Albeniz ( è stato premiato dal dottor Salvo Iavarone Presidente di Confassociazioni Internazionale e dalla dottoressa Angela Passaro Presidente di Zona); la clarinettista Alessia Parisi ( premiata dal dottor Costantino Lauria Direttore Generale del Ministero dell’Economia) ha eseguito la Rapsodia di Giacomo Meluccio. Il cantante Ugo Fera ha cantato una canzone spagnola “Amame. Presente il Sindaco del Comune di Salerno, Vincenzo Napoli, che ha premiato con una targa l’avvocato Cosimo Palumbo noto pianista salernitano che negli anni ’60 ha fatto parte del complesso de “I Tops” e de “Gli Astrali” Le conclusioni sono state affidate al Governatore Eletto, il dottor Paolo Gattola che ha portato i saluti del Governatore Francesco Capobianco e premiato la professoressa Morlicchio. Alla fine della serata tutte le socie del Club Lions Principessa Sichelgaita hanno consegnato una targa di ringraziamento alla dottoressa Emma Ferrante che ha invitato tutti gli ospiti al ricco buffet organizzato dal responsabile della società di gestione del Castello Arechi, Marco De Simone.

Aniello Palumbo