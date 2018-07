LA PROFESSORESSA DIANA SARDONE DI LORENZO E’ LA NUOVA PRESIDENTE DEL CLUB INNER WHEEL SALERNO CARF

La professoressa Diana Sardone Di Lorenzo, Dirigente della scuola dell’infanzia e primaria “ Rosa Agazzi” di Salerno, è la nuova presidente dell’Inner Wheel Salerno CARF, la trentacinquesima del sodalizio innerino, che ha ricevuto il collare e lo spillino di presidente, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” svoltasi al “Grand Hotel Salerno”, dalla presidente uscente, la dottoressa Marisa Fiorillo Della Monica , che ha ricordato, attraverso un video realizzato dalle socie Lina Coppola e Natalia Marsiglia, i tanti progetti che hanno caratterizzato il suo mandato: “Ballando insieme sotto le stelle”, al Circolo Canottieri Irno, per raccogliere fondi destinati all’attività umanitaria del dottor Pier Giorgio Turco, in Africa, e a quella del responsabile della” Mensa dei Poveri San Francesco” Mario Conte; il doposcuola nel Rione Fornelle alla scuola “Lanzalone” dove quest’anno abbiamo donato alcuni computer alla Dirigente Scolastica Anna Maria Grimaldi; la realizzazione del service distrettuale “Dare Dignità alla donna” con la donazione di una macchina per cucire a Victory, una ragazza nigeriana sbarcata a Salerno; il progetto “Sorriso Sano” e tanti altri. Ho tenuto sempre presente i valori e i principi dell’Inner Wheel e il tema internazionale:” Lascia un’impronta duratura”: abbiamo lasciato la nostra impronta nella realizzazione di numerosi progetti di solidarietà, anche insieme ai Club Rotary della città. Abbiamo inoltre coltivato il valore dell’amicizia e condiviso tanti eventi con altre associazioni del territorio. La dottoressa Fiorillo ha ricordato commossa la carissima e compianta socia Marina Turco De Bellis: ” E’ stata una colonna della nostra associazione”. La nuova Presidente, Diana Sardone, ha illustrato il programma che svolgerà durante l’anno sociale: ” Sarà data continuità ai service storici e alle tante attività sociali che hanno sempre contraddistinto il nostro Club. Mi piacerebbe anche istituire un doposcuola nella Zona Orientale e dei corsi di ceramica e disegno dedicati ai bambini figli di immigrati. Mi piacerebbe organizzare, inoltre, anche uno spettacolo dedicato ai figli dei detenuti della Casa Circondariale di Salerno e delle visite guidate nel nostro splendido Centro Storico per far conoscere meglio la storia e la realtà della nostra città”. La Presidente Diana Di Lorenzo ha ricordato il tema internazionale:”Caring for women and girls – Prendersi cura di donne e ragazze”: “Un tema di grande attualità che sarà curato e realizzato nei minimi dettagli”.

La Presidente Diana Sardone Di Lorenzo ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo composto da : Vice Presidente: Tina Bonifacio Vegnente; Immediate Past President: Marisa Fiorillo Della Monica; Segretaria: Lina Coppola; Tesoriera: Valeria Romanelli d’Aniello; Addetta Stampa: Marianna Blasi Bortone; Addetta Servizio Internazionale, Milly De Angelis Marino. Consigliere: Sofia Rinaldi Infernoso, Caterina Sisalli Di Giuda, Ida Pietrofeso Andreozzi, Emma Magaldi Paolillo, Daniela Vessa Pezzuto, Laura Camisa Colombis. Le Delegate al Comitato di Distretto: Diana Sardone Di Lorenzo e Luisa Marinato Pellegrino; supplenti: Maria Andria Pietrofeso e Nunzia D’Aniello Mirra. Referente Internet: Caterina Cuzzocrea Marsilia. Presenti alla cerimonia la Past Governatrice Maria Andria Pietrofeso, la Past Board Director Bettina Lombardi e la Segretaria Distrettuale Liliana Russo Del Grosso. Il momento musicale della serata è stato affidato al duo “Aritmia Pianobar” che con le stupende voci di Mariella Di Iorio e del pianista Marco Tranzillo, hanno interpretato alcuni famosi brani italiani e cover di brani jazz di successo.

Aniello Palumbo