È un dolce caratteristico e molto particolare, richiede una preparazione abbastanza complicata, a breve scopriremo gli ingredienti fondamentali e il tempo di preparazione.

PRIMA FASE : Per la preparazione dell’ impasto è necessario iniziare un paio di giorni in anticipo.

L’ingrediente principale per il ripieno è la castagna, bisogna privarla della buccia e lasciarla bollire in acqua bollente per circa 40 minuti, fino a quando risulteranno morbide.

Successivamente bisogna togliere le pellicine e schiacciare le castagne nello schiacciapatate.

Dopodiché si deve tritare il cioccolato fondente a pezzi piccoli e poi bisogna versare il caffè bollente per far sì che il cioccolato possa sciogliersi,poi si può versare a piacimento nel composto del cioccolato fondente, lo zucchero , scorza di limone grattugiata,il cacao e il liquore.

Alcuni preferiscono inserire anche pinoli o uvetta.

Infine si mescola tutto e se il composto risulta troppo asciutto si può aggiungere altro caffè o viceversa se è troppo denso si può aggiungere del cacao, poi si copre il composto e si lascia in frigo per almeno un giorno.

SECONDA FASE : La sfoglia si prepara mescolando : 500 gr di farina bianca 00 , 50 gr di zucchero, 3 uova, 100 gr di strutto o burro, scorza grattugiata di limone o arancio ed infine per amalgamare bene l’ impasto si può aggiungere a proprio piacimento vino o spumante.

TERZA FASE : Si stende la sfoglia dello spessore di circa 4/5 mm , e poi si inseriscono dei mucchietti di cioccolato e castagne , si ricopre con un ‘altra sfoglia e si ritaglia l’ eccesso ,si può ritagliare con apposite forme di pasticelle, oppure con una rotella dentellata,oppure come vuole la tradizione, si possono creare dei dentini a mano, alternando un dentino sopra e uno sotto.

QUARTA FASE: Una volta terminato il ripieno e la sfoglia si può passare allo step finale,ossia friggere le pasticelle con abbondante olio.

Una volta raffreddate le pasticelle si possono servire con lo zucchero a velo , con del miele sciolto oppure con dei confetti colorati.

INGREDIENTI PER SEI PERSONE.

TEMPO DI PREPARAZIONE : 1/2 ore.

DIFFICOLTÀ MEDIA.

PER IL RIPIENO : 400 gr di castagne, 200 gr di cioccolato fondente, 100 gr di zucchero , circa 4 tazzine di caffè bollente ,1 bicchiere liquore anice , 2 cucchiaini di cacao amaro , scorza grattugiata di limone o arancio.

PER LA SFOGLIA: 500 gr di farina bianca 00 , 50 gr di zucchero, 3 uova, 100 gr di strutto o burro, scorza grattugiata di limone o arancio, vino bianco o spumante per impastare.