IL ROTARY CLUB SALERNO A.F. 1949 FESTEGGIA I SUOI 70 ANNI DI ROTARY

Un momento di festa, ma anche di riflessione quello vissuto giovedì sera al Grand Hotel Salerno da oltre 150 persone, soci ed ospiti del Club Rotary Salerno A.F.1949 che ha festeggiato i settant’anni di vita rotariana durante i quali il sodalizio è stato partecipe e protagonista della storia della nostra città, come ha ricordato il Presidente del Club, il dottor Vincenzo Caliendo:” Il Rotary Salerno è stato un elemento su cui si è potuto sempre contare, tratto di unione tra l’istituzione politica e la comunità. Ideatore di tanti progetti, di tante attività, che non hanno mai avuto carattere di assistenzialismo, sempre volte a stimolare a creare nuove idee e benessere. Il nostro motto è “Servire al di sopra di ogni interesse personale”, che è il nostro modo di intendere l’associazionismo: servire come ideale, per migliorare la società. In questi 70 anni il Rotary Club Salerno si è sempre immerso nella realtà cittadina e nel sociale. Ora dobbiamo guardare al futuro: pur mantenendo quelli che sono i principi del Rotary, dobbiamo creare insieme un Rotary più agile, dinamico, ancora più aperto alle comunità Sono orgoglioso di essere il presidente di questo storico Club”. La nascita ufficiale del Rotary Club Salerno, che oggi conta 108 soci, è documentata dal documento costitutivo del Club sottoscritto, il 30 maggio 1949, dal Presidente del Rotary Internazionale Angus S. Mitchell, come ha ricordato il dottor Vittorio Salemme, Past President del Club, che da anni cura l’archivio Rotary di Salerno, tra i pochissimi esistenti in Italia, e che in occasione della celebrazione dei settant’anni di vita del Club ha pubblicato un pregevole libro, con le foto messe a disposizione dal Past President Giovanni Avallone, dedicato ai 70 anni di storia e di servizio del Rotary Club Salerno:” Con il patrocinio del Club di Napoli, veniva fondato il Rotary Club di Salerno, il secondo Club Rotary per anzianità di costituzione nella regione Campania. Era costituito da 26 soci effettivi, gli esponenti più in vista della società salernitana dell’epoca, che si riunirono presso l’Hotel Diana per eleggere gli organi sociali: fu eletto Presidente (a soli 38 anni) il più giovane dei soci fondatori, Tommaso Prudenza” ha raccontato il dottor Salemme che ha anche ricevuto, dal Governatore Salvatore Iovieno e dal Presidente Vincenzo Caliendo, la “Paul Harris Fellow”, la massima onorificenza rotariana.

Dopo i saluti del Vice Presidente del Club, Raffaele Brescia Morra, che ha ricordato alcuni dei tanti progetti di carattere sociale promossi dal Club, non solo sul territorio salernitano, il Segretario Giulio Trimboli, ha letto i messaggi inviati dal Presidente Internazionale Barry Rassin e dal Board Director del Rotary International, Francesco Arezzo.

A portare i saluti di tutti i Past President del Club è stato il notaio Guglielmo Barela ( Presidente nel 1991-92) che ha anche ricordato la mission del Rotary:” E’ vicino ai problemi della società contemporanea. Cura l’assistenza ai bisognosi, ai malati, agli anziani, ai giovani, anche di altre nazioni; cura molto la diffusione della cultura e dell’amicizia. I tanti riconoscimenti ricevuti dal nostro Club sono la testimonianza che i nostri sono ideali validi”. Il Governatore del Distretto Rotary 2100, Salvatore Iovieno, ha ricordato il notevole impegno profuso negli anni da tutti i Soci del Club: ” Un Club glorioso e ricco di storia che ha sempre saputo programmare appuntamenti, avvenimenti, occasioni, incontri, progetti, cercando di volare alto, aggrappandosi saldamente all’amicizia, all’entusiasmo, al rigoroso spirito associativo”. Presenti l’Assistente del Governatore, Andrea Di Lieto, il Segretario Distrettuale, Massimo Carosella, e i Past Governor Maria Rita Acciardi e Luciano Lucania.

Aniello Palumbo