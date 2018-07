IL DOTTOR MICHELE PELLEGRINO E’ IL NUOVO PRESIDENTE DEL CLUB ROTARY DUOMO

“Agire in base alle proprie forze” è il motto del nuovo Presidente del Rotary Club Salerno Duomo, il dottor Michele Pellegrino, noto optometrista salernitano, che, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne”, svoltasi al Grand Hotel Salerno, ha ricevuto il collare e lo spillino dal presidente uscente , il dottor Natalino Barbato, che ha ricordato alcuni dei progetti realizzati durante l’anno, anche insieme agli altri Club Rotary della città e al Distretto 2100:” Una porta per la vita” che ha consentito di fornire 21 porte al reparto di Malattie Infettive, settore Malati di AIDS, dell’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno; “Dipendenze nelle scuole”, che aveva per tema “Il fumo dipendenza o abitudine? Perché evitarlo” rivolto alle prime classi degli Istituti Superiori di Salerno; “Le Domeniche della Salute”, che ha consentito ai medici rotariani di visitare gratuitamente, per varie patologie, circa 350 persone della Zona Orientale; “Conoscere la Tubercolosi”, rivolto agli operatori delle Forze dell’Ordine; “Salerno Città Cardioprotetta”, che ha consentito di assegnare 23 defibrillatori nella nostra città; finanziamento del progetto “Polio Plus” grazie al concerto di Uto Ughi al Teatro Verdi di Salerno che ha consentito anche di finanziare due mense dei poveri della città; “Aiuto alle famiglie indigenti” realizzato con i giovani soci del Rotaract Salerno Duomo ; “Un Cavallo per Amico”, un progetto di ippoterapia per bambini disabili realizzato con l’Istituto Rita Levi Montalcini; il “Premio alla Cultura”; “Dignità per le donne del Benin” e “ Honduras”. Il dottor Barbato ha anche consegnato la “Paul Harris”, il più alto riconoscimento del Rotary, ai soci: Pacifico Marinato e Alberto Cerracchio. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano”, ad opera della dottoressa Laura Greco Pellegrino, il Presidente Michele Pellegrino ha spiegato il suo motto:” Penso che ognuno di noi deve agire in base alle proprie forze: è un motto che mi ha accompagnato in tutta la mia vita”. Il dottor Pellegrino ha annunciato che oltre a continuare i progetti pluriennali del Club metterà in campo nuovi progetti come il “Percorso Vita”:” Lo organizzeremo sul Lungomare di Salerno con il contributo della Rotary Foundation e con l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale di Salerno: si tratta di una sorta di circuito che prevede una serie di tappe distanti un centinaio di metri. Percorrendo questo circuito, seguendo i consigli di alcuni cartelli, si potranno praticare degli esercizi ginnici da eseguire a corpo libero oppure con l’ausilio di attrezzature specifiche collocate lungo il percorso”. Dopo aver consegnato la campana al Past President Natalino Barbato, il Presidente Michele Pellegrino ha presentato i nuovi componenti del Consiglio Direttivo: Vice Presidente: Canio Noce; Tesoriere: Vincenzo Fiocco; Segretario: Lucio Bifolco; Prefetto: Pacifico Marinato; Segretario Esecutivo: Giancarlo Baratta; Past President: Natalino Barbato; Consiglieri: Alberto Cerracchio, Enrica Quirino, Orsola Viespoli, Eduardo Grimaldi, Giovanni Aita. Segretario Web Giancarlo Baratta. Presidenti delle Commissioni saranno: Francesco Dente; Aldo Baldassarre, Giovanni Sabato, Alfredo Marra, Matteo De Roberto e Giovanni Aita. Il dottor Andrea Di Lieto, Assistente del nuovo Governatore, Salvatore Iovieno.

Aniello Palumbo