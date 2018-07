Il Dottor Antonio Iuliano è il nuovo Presidente del Rotaract Club Salerno Duomo

“Nessuno di noi è tanto in gamba quanto tutti noi messi insieme”. E’ questo il motto del nuovo presidente del Club Rotaract Salerno Duomo, il giovane dottor Antonio Iuliano che ha ricevuto il collare e lo spillino dal Presidente uscente, Raffaele De Simone, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” che si è svolta presso la incantevole villa “Sette Bocche Eventi” di Pontecagnano Faiano.

De Simone ha ricordato il motto che ha caratterizzato il suo anno sociale ” Infiniti modi, un’unica direzione”: ” Ci sono infiniti modi per esprimere le potenzialità di ognuno, di ogni socio, tutti uniti, orientati come un fascio laser verso un’unica direzione, quella che raggiunge il cuore delle cose attraverso il service”. De Simone ha ringraziato tutti i soci del Consiglio Direttivo e ricordato alcuni dei progetti realizzati nel corso del suo mandato: “Digital Jump”, che ha coinvolto 12 Club; quello delle “Giornate in Pediatria” e importanti collaborazioni sul territorio Campano di cui possiamo essere orgogliosi, abbiamo sempre portato sorriso e azioni concrete che potessero creare impatti positivi per le persone e la città di Salerno”. Il nuovo presidente Antonio Iuliano nel segno della continuità porterà avanti i progetti più importanti del Club:” Come quello del” Banco Alimentare”; “Le giornate in Pediatria”, il “ Torneo di Beach Volley”, quelli a favore delle case famiglia e le Onlus del territorio con le quali collaboreremo. Collaboreremo anche con tutti i Club Rotaract del territorio e con il nostro Club padrino, il Rotary Salerno Duomo, con il quale potiamo avanti il progetto delle “Domeniche della Salute”. Iuliano ha ricordato di essere uno dei soci fondatori del Club:” Nacque grazie al Past President Francesco Dente, lui ci disse che il Rotaract è una palestra di vita e lo è davvero: nel Rotaract si cresce, si migliora, mai da soli, ma sempre insieme”. Il Presidente Antonio Iuliano ha presentato i componenti del nuovo Consiglio Direttivo : Past President Raffaele De Simone, Vice Presidente Giuseppe Barbato, Segretario Claudia Cerracchio, Tesoriere Giuseppe Dente, Prefetto Francesca Gaudiano, Consigliere Marco De Giorgi. Il Rappresentante Distrettuale Rotaract Distretto Rotary 2100 Francesco Saverio Alovisi, ha apprezzato il lavoro svolto dal Club Rotaract Salerno Duomo come anche il Delegato Rotary per il Rotaract Distretto Rotary 2100 Attilio Leonardo, che ha portato i saluti del nuovo Governatore Salvatore Iovieno e ricordato che nel Rotaract si ritrovano valori come l’amicizia, la passione, la premialità. Il nuovo Rappresentante Distrettuale Rotaract, Valerio Mercuri, ha ricordato il motto del Distretto: ”Avanti insieme” e spiegato che i rotaractiani devono portare avanti un messaggio di cambiamento all’interno della società. Anche la Rappresentante Distrettuale Rotaract eletta, Mariagrazia Ciccone, si è complimentata con i due Presidenti come anche il Presidente del Rotary Club Salerno Duomo, il dottor Natalino Barbato: ” Importante è stata la loro collaborazione alla realizzazione dei nostri progetti”. Il Presidente Incoming del Rotary Club Salerno Duomo, il dottor Michele Pellegrino, affiancherà e coinvolgerà tutti i soci del Club Rotaract nelle attività del Club: ” Troverete in me un amico sincero e disponibile, sempre”. (FOTO DI MANUELA VAIRO).

Aniello Palumbo