Givova Scafati impegnata in quadrangolare a Roseto.

Da imbattuta in precampionato, in virtù dei successi fin qui conquistati contro Olimpia Matera, Virtus Roma (due volte), Roseto Sharks e Leonis Roma, la Givova Scafati prosegue la sua preparazione precampionato e questo fine settimana è di scena a Roseto Degli Abruzzi per 73° Trofeo “Lido Delle Rose”, che si disputerà al PalaMaggetti e vedrà impegnate, oltre alla compagine locale (Roseto Sharks), anche Termoforgia Jesi e Benacquista Latina, tutte società iscritte alla serie A2.

La formula del mini torneo è quella classica delle semifinali oggi e delle due finali domani, con il seguente calendario: o sabato 15 settembre: ore 18:00 Givova Scafati – Termoforgia Jesi; ore 20:45 Roseto Sherks – Benacquista Latina; o domenica 16 settembre: ore 18:00 finale terzo e quarto posto; ore 20:00 finale primo e secondo posto.

L’ingresso alle gradinate del PalaMaggetti sarà gratuito, mentre chi resterà a casa potrà comodamente assistere alla diretta streaming delle partita dalla pagina Facebook “Roseto Sharks”.