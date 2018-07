GIOVANNI BATTISTA LAUDISIO E’ IL NUOVO PRESIDENTE DEL CLUB INTERACT SALERNO

E’ il sedicenne Giovanni Battista Laudisio il nuovo Presidente del Club Interact Salerno, il Club di giovani rotariani aventi un’età compresa tra i 12 e i 18 anni. Il neo Presidente, che frequenta il Liceo Classico Torquato Tasso di Piazza San Francesco, emozionato ha ricevuto il collare e lo spillino, dal Presidente uscente, la quindicenne Noemi Ferrara , durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio di Consegne” che si è svolta nella splendida e storica casa della famiglia Laudisio. Giovanni Battista Laudisio nel segno della continuità, proseguirà i progetti tradizionali del Club:” Collaboreremo con i soci del Club Rotary Salerno Est, per organizzare la regata dedicata ai bambini disabili:” Una Mano Vela Diamo”; con gli amici del Club Rotaract Salerno prepareremo un nuovo spettacolo teatrale e organizzeremo nuovamente il “Great Night Salerno” il Talent Show riservato ai giovani talenti artistici della nostra città. Stiamo già iniziando una raccolta fondi per comprare una macchina modificata per un ragazzo disabile salernitano che ne ha bisogno per i suoi spostamenti. Avremo anche uno scambio culturale con un Club Interact della Tunisia perché solo un sano scambio interculturale, non viziato da interessi e opportunismi, libera le coscienze e le avvicina. Naturalmente lavoreremo ad altri progetti insieme ai nostri amici del Club Rotaract Salerno e ai soci del nostro Club padrino il Rotary Club Salerno”.

Il Presidente Giovanni Battista Laudisio ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo, composto da: Past President, Noemi Ferrara che ricoprirà anche la carica di Segretario; Vice Presidente Alessandra Mastrogiovanni; Prefetto Valeria Autieri; Tesoriere Elena Viviani. Il Presidente uscente, Noemi Ferrara, ha ricordato i tanti progetti realizzati nel corso del suo mandato come il progetto teatrale, realizzato insieme ai soci del Rotaract , che ha visto recitare tutti i giovani rotariani, diretti dal regista Antonello Ronga, per raccogliere fondi a favore dell’associazione “Ambra”; il progetto di Clownterapia presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Cava Dè Tirreni diretto dal professor Basilio Malamisura e il Talent Show ”Great Night Salerno”:” La cui organizzazione ha richiesto un notevole impegno da parte di tutti i soci. Con gioia, soddisfazione e orgoglio, con la forza del gruppo, siamo riusciti a realizzare l’obiettivo del progetto che era quello di devolvere il ricavato della serata alla “Cooperativa Sociale Insieme”. Il Presidente Incoming del Club Rotary Salerno, il dottor Enzo Caliendo, ha apprezzato il lavoro dei giovani rotariani:” Questi ragazzi hanno dimostrato di avere cultura, identità e iniziativa: sanno apprezzare valori come l’amicizia, la solidarietà, la condivisione, la tolleranza e il rispetto delle regole. Saranno sicuramente dei buoni cittadini europei oltre che dei buoni rotariani”. Premiati con una targa il Presidente del Club Rotary Salerno, l’avvocato Gaetano Pastore, il formatore Interact per il Rotary Club Salerno, l’avvocato Giulio Trimboli, e la Presidente del Rotaract Club Salerno, Anna Gallo, per la collaborazione e il sostegno dati al Club Interact Salerno.

Aniello Palumbo