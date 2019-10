evento “IL MIO SAN MARZANO”

Grande successo in termini di presenze per la III edizione de “Il Mio San Marzano” tenutosi ieri 21 ottobre presso lo stabilimento Solania di Fosso Imperatore a Nocera Inferiore. Oltre 300 i pizzaioli e gli chef provenienti da tutto il Sud Italia per celebrare ed esaltare l’oro rosso dell’Agro Nocerino Sarnese: il pomodoro San Marzano, vera guest star della serata. L’evento è stato organizzato da Renato Rocco, direttore de LaBuonaTavola Magazine e promosso dall’azienda Solania srl leader nel settore della trasformazione del pomodoro San Marzano in collaborazione con Perrella, distributore esclusivo di Solania in Campania e Molise.

Tra gli ospiti d’eccezione, Luciano Pignataro, giornalista enogastronomico de Il Mattino e del LucianoPignataroWine Blog, penna d’oro del gusto che ha centrato le sue considerazioni “sulla valorizzazione e sul recupero del pomodoro San Marzano”. “Dopo un periodo di crisi, il pomodoro San Marzano è tornato alla ribalta soprattutto grazie ai giovani pizzaioli e chef che ne stanno riscoprendo il gusto e la versatilità nei piatti” ha commentato il giornalista.

Parole che hanno trovato riscontro in quelle di Francesco Martucci, pizzaiolo e numero uno della classifica 50 TOPIZZA oltre che partner di Solania, il quale ha sottolineato come “il pomodoro San Marzano sia ingrediente fondamentale in cucina e in pizzeria, per la sua caratteristica di dolcezza-asprezza non paragonabile a nessun altro tipo di pomodoro”.

“La manifestazione”, nelle parole dell’amministratore unico di Solania Giuseppe Napoletano, “è stato evento fausto non solo per esaltare una eccellenza che tutto il mondo ci invidia, prodotto di punta dell’azienda, ma anche per celebrare la fine della campagna e per ringraziare i coltivatori e i produttori che con passione e dedizione regalano ai consumatori un prodotto autentico”.

Non a caso, il dottor Giuseppe Napoletano parla di autenticità: infatti, la festa è stata anche terreno fertile per sottoscrivere l’accordo tra Solania e Authentico, l’applicazione fondata da Pino Coletti, grazie alla quale il consumatore può verificare, attraverso la scansione del codice a barre, se il prodotto è un autentico Made in Italy.

Ultimo ma non per importanza accadimento della serata, il taglio del nastro del Museo delle etichette: una collezione rarissima di etichette di pomodoro San Marzano presente all’interno dell’azienda Solania e arrivata a noi come testimonianza storica dell’evoluzione grafica di un prodotto senza tempo.

www.labuonatavola.org

comunicati@labuonatavola.org

info@labuonatavola.org

eventi@labuonatavola.org

Tel. 081.18701149