andràtuttobene, il video dei soci di “Mi girano le ruote”, le cose belle ai tempi del COVID-19.

“Gambe, braccia e ruote non si fermano se ci sono cuori che volano”, “Riderci sopra e meglio che piangersi addosso”, questa la mission dell’Aps “Mi girano le ruote”, ed il messaggio speciale che il sodalizio, guidato da Vitina Maioriello, ha voluto lanciare in questi giorni di lockdown realizzando e postando sui canali social il video #andràtuttobene. Protagonisti i volontari dell’Associazione che hanno voluto contribuire in modo attivo alla campagna nazionale #iorestoacasa per prevenire la diffusione del coronavirus, salvaguardare la propria vita e quella degli altri perché davvero non capita tutti i giorni di poter salvare l’Italia restando in pigiama nella comodità delle proprie case. Un video breve e chiaro, un filmato curato dal socio Gianni in cui scorrono le foto degli associati che regalano un abbraccio virtuale, ognuno dalle proprie abitazioni, la suggestiva voce narrante della socia Azzurra che recita un toccante ed intenso testo del socio Ivano che racconta di questo momento storico assolutamente inedito. Un video-messaggio che ha anche l’obiettivo di imprimere un senso ben preciso all’esperienza della domiciliazione forzata, di farlo con il sorriso, in maniera positiva e concreta, sfruttando al meglio il tempo a disposizione.

“Mi girano le ruote” non si paralizza mai, resta a casa ma non si ferma, non solo le mura ad arrestarla, continua le sue attività, non abbandona il suo stile associativo e nel segno della continuità si organizza grazie alle risorse digitali a disposizione. Fondamentale avere un atteggiamento resiliente rispetto al tempo che stiamo vivendo – dichiara la presidente Maioriello, il mondo digitale ci offre una grande possibilità per rimanere in contatto con tutti i soci, ci aiuta a gestire in maniera costruttiva questo tempo sospeso che ci è dato di vivere con uno spazio virtuale per videoconferenze formative e culturali, che ci consentono di arricchire le nostre conoscenze grazie all’esperienze e competenze altrui e soprattutto non abbandoniamo i nostri obiettivi sociali realizzando regolarmente le riunioni con tutti i soci via skype. Sono le cose belle al tempo del COVID-19, sembra paradossale ma abbiamo cercato la bellezza nelle piccole cose quotidiane, quelle che prima non notavamo ma che oggi ci riempiono le giornate. In casa si possono fare tante attività, noi ne abbiamo trovate molte, provateci anche voi e se vi va unitevi alla famiglia di “Mi girano le ruote” contattando l’associazione tramite il sito http://www.migiranoleruote.it/ e i suoi canali social cliccando sul link:

https://www.facebook.com/migiranoleruoteaps/

e la pagina Instagram https://www.instagram.com/migiranoleruoteaps/ o al mobile 331.4182348.