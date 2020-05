Simply Summer: nasce l’app che può salvare la stagione estiva degli stabilimenti.

Ordinare un fresco aperitivo direttamente dall’ombrellone con pochi tap, o fare la lezione di zumba con l’istruttore in streaming. Nasce da un’idea e da un team napoletano l’app che può potenzialmente salvare la stagione estiva 2020. Nessun distanziatore in plexiglass o altre soluzioni creative: semplicemente la possibilità di fruire di tutti i servizi del lido comodamente tramite smartphone una volta avuto accesso alla struttura balneare. Permettendo così, soprattutto nelle ore di punta, di evitare assembramenti e permettere a ogni avventore di vivere il mare in totale sicurezza.

La piattaforma – che verrà lanciata nelle prossime ore – si chiama Simply Summer ed è nata dall’intuizione dell’estroso Giuseppe Iaccarino, imprenditore del settore animazione e turismo e presidente di Professione Vacanza, con il fondamentale contributo digitale delle agenzie Hubstrat e Optima Solution. La mission è di “supportare con tutti gli strumenti possibili” la ripresa economica e della vita sociale del Paese, partendo già da questa estate. Gli obiettivi finali sono due: rendere più semplice l’osservanza delle regole di distanziamento sociale utili a contenere la pandemia da Covid-19 per gli stabilimenti balneari da un lato, far sentire i bagnanti sicuri dall’altro.

“Per noi che ci occupiamo di animazione – spiega Iaccarino – l’estate 2020 può voler dire solo due cose: o rassegnarci o rimboccarci le maniche. Noi abbiamo deciso di non arrenderci. L’idea era già nelle nostre menti da un po’ di tempo, ma la situazione attuale ci ha obbligato a spingere l’acceleratore. Attraverso il digital speriamo di contribuire a salvare la stagione estiva e un intero indotto che, senza soluzioni pratiche, rischierebbe di sparire“.

La sperimentazione sul campo permetterà poi di calibrare ancor più l’app sulle necessità degli utenti. Più si andrà avanti, maggiori saranno le possibilità che l’app potenzialmente offrirà agli stabilimenti balneari: dalla prenotazione degli ombrelloni all’interazione con video e giochi d’animazione.

“Quando Giuseppe Iaccarino ci ha proposto questa idea – spiega Corrado Sorge, di Hubstrat – abbiamo subito deciso di investire in questo progetto. A nostro modo, vogliamo dare un contributo agli stabilimenti balneari offrendo loro uno strumento che sia una risposta semplice ma al contempo concreta all’emergenza che si apprestano a vivere. Abbiamo messo a disposizione le nostre esperienze e competenze per poter offrire supporto reale e soluzioni chiare agli imprenditori del comparto”.



COME FUNZIONA L’APP



“Ciascun lido che vuole usufruire dell’app – spiegano da Hubstrat – avrà un codice d’accesso personale da cui potrà generare i codici ombrellone da assegnare al cliente. Attraverso un pannello di controllo, lo stabilimento potrà generare i prodotti e successivamente i servizi offerti. Ad ogni ordine ricevuto riceverà una notifica che permetterà di prendere in carico ed evadere l’ordine in ingresso”.

Se per lo stabilimento l’utilizzo è semplicissimo, per il bagnante lo è ancora di più: “Arrivati all’ingresso, l’avventore potrà scaricare l’app ed effettuare il login tramite il codice del lido e il codice ombrellone assegnato. Da lì, potrà accedere a tutte le funzioni messe a disposizione dalla struttura con pochi semplici e intituitivi tap”.

Non ci sono costi per il bagnante. Il sistema conta di coprire le spese sostenute per l’avvio della piattaforma attraverso una piccolissima fee su ogni ordine evaso (il 10 percento) mentre per lo stabilimento ci sarà un piccolo costo di attivazione per aderire al servizio.