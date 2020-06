Online il questionario di Scabec per studiare le nuove abitudini dei turisti dopo il Covid19

E’ online il questionario per conoscere gli effetti del Covid19 sul turismo culturale in Campania.

Messo a punto dalla SCABEC con il supporto di Ludovico Solima (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) il questionario è stato attivato in concomitanza con la fase 2 e la riapertura dei principali musei del territorio e la libera circolazione tra le regioni.

La Scabec vuole raccogliere i dati per capire in che modo è cambiata la fruizione dei beni culturali in Campania e lo studio delle risposte servirà a migliorare l’offerta e integrarla con le esperienze che la Regione Campania offre al viaggiatore.

Grazie ai quesiti sarà anche possibile modificare o adeguare l’offerta culturale, ampliando l’attenzione e le attività oltre che nei grandi attrattori anche ai percorsi di visita nei piccoli borghi, ai percorsi green, ai circuiti biking e trekking.

Sono inoltre per ora sospesi i servizi e gli accessi di Campania>Artecard.

Il questionario, da compilare in forma anonima, è disponibile fino al 30 giugno sul sito di Campania>artecard al link

http://www.campaniartecard.it/la-campania-ti-aspetta/