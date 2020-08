L’alba magica Sui Sentieri degli Dei venerdì 14 ad Agerola.

Stelle, musica e prime luci del sole aspettando Ferragosto. Attesissimo evento per gli amanti di natura e di hiking, ad Agerola torna puntuale l’annuale appuntamento con L’alba magica nell’ambito del festival Sui Sentieri degli Dei.

Nella notte fra il 14 e il 15 agosto sul Monte tre Calli, muniti di sacco a pelo e scarponcini, affacciati sullo scenario sorprendente che offrono il golfo di Napoli e di Salerno, si attende il sorgere del sole sulle note di un Gran concerto di musica classica, eseguito dal Gruppo bandistico “Città d’Agerola”.

Il raduno è previsto venerdì alle 19.00 in località Crocifisso, nella frazione di Paipo, dove in compagnia di guide esperte ci si incammina sul sentiero verso le alture del Monte Tre Calli. Qui, in vetta, si allestirà il campo per assistere sotto il cielo stellato all’arrivo del nuovo giorno, danzare e godersi il concerto al sorgere del sole, alle 5.00 del mattino.

Un’opportunità rara per escursionisti e appassionati della montagna (l’anno scorso hanno partecipato circa 500 persone) per ammirare con un solo sguardo le curve dell’intero litorale, da Punta Campanella a Punta Licosa. Panorami unici che abbracciano Agerola, la città dei Monti Lattari sospesa tra cielo e mare, e che non temono rivali.

Equipaggiamento consigliato: durante il tragitto si affronteranno salite di lieve intensità ma di breve durata, su fondo roccioso o sterrato. È consigliata una preparazione fisica moderata, abbigliamento comodo e “a strati”, scarpe anche basse ma da escursionismo ed eventuale bastone da montagna. Fornirsi di cappello per il sole, acqua e colazione a sacco. E per la notte tende (o sacco a pelo), maglioncino, giacca a vento, torcia. Ma soprattutto munirsi di macchina fotografica.

I due momenti di hiking per vivere l’Alba magica:

Hiking al tramonto con partenza alle ore 19 del 14 agosto da località Crocifisso per salire in quota a Tre Calli (45 minuti) accompagnati da guida escursionistica.

Hiking all’alba con partenza alle ore 4 del 15 agosto da località Crocifisso per salire in quota a Tre Calli (45 minuti) accompagnati da guida escursionistica.

Oltre alla musica ci sarà la possibilità di effettuare percorsi di hiking al tramonto o all’alba dirigendosi a Nord lungo il sentiero sommitale e oltrepassando il Monte Calavrice (1145 m) e – con leggera discesa – giungere alla sella di Capo Muro (1072 m), oltre la quale si innalza la piramidale mole del Monte S. Angelo a Tre Pizzi. Per il ritorno, oltre che la via di andata si può scendere verso il Casino di Paipo prendendo il sentiero ben evidente a sinistra dell’inconfondibile “fungo di roccia” di Capo Muro, in direzione Sud. La ripida discesa su roccia e pietraia porta a una rotabile in terra battuta che bisogna seguire verso sinistra.

Si partecipa sotto la propria responsabilità.

Non sono ammessi minori non accompagnati.

INFO e PRENOTAZIONI

Alba magica dalle 19.00 del 14 agosto alle ore 05.00 del 15 agosto

Info e assistenza al numero 081 8791064

venerdì 14 Agosto – ore 19.00

partenza da Paipo – Località “Crocifisso” con guida per il Monte TRE CALLI

QUELLI CHE ASPETTANO…tra canti e musica

riti dionisiaci e danza delle baccanti sul Sentiero Tre Calli

sabato 15 – ore 5.00 Monte TRE CALLI

L’ALBA MAGICA

concerto con il Gruppo bandistico “Città di Agerola”

in

Gran concerto di musica classica

Segreteria Festival

Pro Loco di Agerola, p.zza Paolo Capasso

081 8791064 – www.proagerola.it / www.agerolaonline.com