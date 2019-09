Borghi autentici d’Italia, appuntamento a Tramonti domenica 29.

Tramonti (Salerno) propone una doppia escursione trek mattutina al “Sentiero delle 13 chiese” ed a quello delle “Formichelle”: Nel pomeriggio, convegno sugli obiettivi turistici del territorio e trasferimento a Gete per visitare la Cappella rupestre. Tappa, quindi, a Campinola per la visita al Giardino segreto dell’Anima. In serata, degustazione al Convento San Francesco in Polvica a base di vini e prodotti tipici. Consigliata, la prenotazione, con 3 diversi pacchetti disponibili, chiamando il numero 3921449704 (Nicola).