Italiani e gambling: i dati aggiornati e alcuni consigli utili

Gli italiani amano tentare la sorte, e lo fanno sempre più spesso cimentandosi nei classici giochi presenti nelle sale fisiche sparse per la Penisola e nelle loro versioni digitali. A confermarlo sono gli ultimi dati di settore, secondo i quali nel corso del 2019 la spesa dedicata al settore del gambling da parte dei cittadini tricolori ha raggiunto quota 19,3 miliardi di euro: su una raccolta totale di oltre 110 miliardi di euro, circa 90 sono tornati loro sotto forma di vincite.

I giochi più amati sono quelli più tradizionali

Tra i giochi di casinò più amati in assoluto nel nostro Paese troviamo le classiche “macchinette”: le slot machine sono infatti numerosissime in Italia, arrivando a circa 360mila dispositivi totali; la Campania in questo contesto non fa di certo eccezione, piazzandosi al secondo posto della classifica nazionale con le sue oltre 39mila slot.

Anche il poker (e la sua versione digitale, ossia il videopoker) rientra nella lista dei passatempi prediletti dai cittadini italiani, che dimostrano di apprezzare in particolar modo i giochi di carte, per via della possibilità di mettere in atto strategie anche molto complesse. Infine troviamo un altro grande classico del casinò: la roulette, intramontabile passatempo che continua a conquistare le attenzioni di giocatori di ogni livello di esperienza anche al giorno d’oggi.

Giocare in rete: a cosa fare attenzione?

Nonostante la preferenza indiscussa delle tipologie di gioco più tradizionali, fra le tendenze italiane più marcate degli ultimi anni c’è il gambling online: il numero di italiani che ricorre a questa modalità di gioco è infatti in continua crescita, e il merito va tutto alla grande capacità di innovazione che ha questo particolare settore, con siti di casinò online come William Hill che propongono versioni sempre più all’avanguardia di passatempi classici e moderni. Giocare su internet, però, richiede un maggior livello di attenzione, per via dei numerosi rischi che si corrono online. Bisogna quindi essere particolarmente scrupolosi nella scelta del portale sul quale si deciderà di giocare: il primo consiglio da seguire è scegliere sempre una piattaforma affidabile, che sia in possesso dell’apposita certificazione dell’AAMS; solo così, infatti, si potrà avere la certezza di non subire truffe di alcun tipo e furti di dati sensibili in fase di pagamento.

A proposito di pagamento, poi, è sempre bene verificare la presenza del protocollo di sicurezza per le transazioni online. Un altro suggerimento che può evitare problemi di questo genere è utilizzare una carta prepagata per le transazioni online, così da non mettere a rischio il proprio conto corrente. Infine, sarà necessario controllare sempre la reale affidabilità di ogni portale, e in questo senso una semplice ricerca su Google può essere di grande aiuto per leggere le recensioni di chi lo utilizza o l’ha utilizzato in passato, escludendo categoricamente tutti quei siti che riportano anche solo una recensione negativa.