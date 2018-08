Vita Quotidiana dei Bastardi di Pizzofalcone a cura della Compagnia del Giullare in scena allo Studio Sant’Apollonia per la Notte dei Barbuti.

Lunedì 13 Agosto, ore 21.30, per “LA NOTTE DEI BARBUTI 2018“, in scena allo Studio Sant’Apollonia di Salerno

VITA QUOTIDIANA DEI BASTARDI DI PIZZOFALCONE

di Maurizio de Giovanni

regia: BRUNELLA CAPUTO

luci e musiche: Virna Prescenzo

produzione: Compagnia del Giullare

Note d’autore :

Giuseppe Lojacono, Giorgio Pisanelli, Francesco Romano, Ottavia Calabrese, Alessandra Di Nardo, Marco Aragona. Ora che un volto ce l’hanno, facciamoli parlare. Sentiamo che hanno da dire, impacciati e imbarazzati, in lotta con le solitudini e con gli errori, in preda al dubbio di trovarsi nel posto e nel momento sbagliati. Lasciamoli parlare, tra sé e sé, mettendo sul piano della scrivania un’anima in lotta, che tanto vorrebbe smettere di combattere e fidarsi un po’. Mentre li guardiamo prepararsi a un altro incontro col delitto, mentre li vediamo scendere in strada ad affrontare la luce o la pioggia, sentiamoli pensare alle vie sbagliate che li hanno portati dove sono. Sentiamo che cosa pensano degli altri, ascoltiamoli mormorare le proprie bestemmie contro la vita, che amano così tanto. Sentiamoli, i Bastardi di Pizzofalcone. Perché hanno sempre tanto da dire, silenziosi e differenti come sono.

Note di regia :

Lo spettacolo unisce i monologhi dei sei noti poliziotti napoletani del commissariato di Pizzofalcone, creati dalla penna di Maurizio de Giovanni e tratti dal suo libro Vita quotidiana dei Bastardi di Pizzofalcone, edito da Einaudi. Il libro contiene anche una serie di fotografie di Anna Camerlingo scattate sul set della fiction andata in onda su Rai1. Ogni monologo sarà preceduto dalla voce di un narratore che racconta la vita di un altro particolare protagonista: Napoli, la città femmina. La musica dal vivo colora con le melodie giuste il cielo di questa città unica, meravigliosamente raccontata nelle confessioni di vita dei poliziotti protagonisti di questi monologhi. Perché ogni loro emozione, colore, gioia, tristezza, forza, coraggio, amore, viene dal fluido che questa città trasporta e trasmette. Un fluido che Maurizio de Giovanni racconta con la forza e l’amore della sua anima napoletana.

Cast :

Andrea Bloise

Brunella Caputo

Teresa Di Florio

Augusto Landi

Claudio Lardo

Cinzia Ugatti

Ingresso: 10,00€

Info e prenotazioni: 334.7686331